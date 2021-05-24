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    Главная / Торги / Компенсатор Ду 200 Ру 40 сильфонный (сборка) черт.№013.0965.00

    Компенсатор Ду 200 Ру 40 сильфонный (сборка) черт.№013.0965.00

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 16:0024.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105118Дата и время окончания срока приема заявок Компенсатор Ду 200 Ру 40 сильфонный (сборка) черт.№013.0965.00КрасноперекопскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105118

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Компенсатор Ду 200 Ру 40 сильфонный (сборка) черт.№013.0965.00

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.05.2021 15:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    чертеж_сильфон.pdf

    ГП105118паровые_кальцинаторы.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-85-08

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    lyusinnn@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Люсин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноперекопск

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Компенсатор Ду 200 Ру 40 сильфонный (сборка) черт.№013.0965.00

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 16:00 GMT +324.05.2021 16:0024.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105118Дата и время окончания срока приема заявок Компенсатор Ду 200 Ру 40 сильфонный (сборка) черт.№013.0965.00Красноперекопск

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2021 16:0024.05.2021 16:0024.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105118Дата и время вскрытия заявок Компенсатор Ду 200 Ру 40 сильфонный (сборка) черт.№013.0965.00Красноперекопск

    Подведение итогов не позднее

    24.06.2021 17:0024.06.2021 17:0024.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105118Подведение итогов не позднее Компенсатор Ду 200 Ру 40 сильфонный (сборка) черт.№013.0965.00Красноперекопск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.06.202124.06.2021 17:0024.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105118Подведение итогов не позднее Компенсатор Ду 200 Ру 40 сильфонный (сборка) черт.№013.0965.00Красноперекопск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Компенсатор Ду 200 Ру 40 сильфонный (сборка) черт.№013.0965.00

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    12

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки товара на склад в течение 14 банковских дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.30.12.111

    Трубопроводы

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    04.05.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044725/name/61541331d4bdf0.11141162

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компенсатор Ду 200 Ру 40 сильфонный (сборка) черт.№013.0965.00"

    Кол-во: 12

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