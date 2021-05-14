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Номер извещения
ГП105122
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительный материал
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.05.2021 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-15-68
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
olesya.kotova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Котова Олеся Игоревна
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
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Строительный материал
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105122Дата и время окончания срока приема заявок строительный материалЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105122Дата и время вскрытия заявок строительный материалЛенинский район
Подведение итогов не позднее
31.07.2021 15:0031.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее строительный материалЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительный материал
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ЗД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
М.О., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
23.64.10.110
Документация лота
Кол-во: 1500
Кол-во: 15
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 6
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 500
Кол-во: 300
Кол-во: 5000
Нерудный материал
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105122Дата и время окончания срока приема заявок нерудный материалЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105122Дата и время вскрытия заявок нерудный материалЛенинский район
Подведение итогов не позднее
31.07.2021 15:0031.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее нерудный материалЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Нерудный материал
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ЗД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
М.О., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
08.12.12.140
Документация лота
Кол-во: 15
Кол-во: 14
Кол-во: 60
Пиломатериал
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105122Дата и время окончания срока приема заявок пиломатериалЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105122Дата и время вскрытия заявок пиломатериалЛенинский район
Подведение итогов не позднее
31.07.2021 15:0031.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее пиломатериалЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пиломатериал
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ЗД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
М.О., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
16.10.10.119
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кровельный материал
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105122Дата и время окончания срока приема заявок кровельный материалЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105122Дата и время вскрытия заявок кровельный материалЛенинский район
Подведение итогов не позднее
31.07.2021 15:0031.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее кровельный материалЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кровельный материал
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ЗД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
М.О., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
23.99.12.110
Документация лота
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Окна
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105122Дата и время окончания срока приема заявок окнаЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105122Дата и время вскрытия заявок окнаЛенинский район
Подведение итогов не позднее
31.07.2021 15:0031.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее окнаЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Окна
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ЗД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
М.О., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
22.23.14.120
Документация лота
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Двери
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105122Дата и время окончания срока приема заявок двериЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105122Дата и время вскрытия заявок двериЛенинский район
Подведение итогов не позднее
31.07.2021 15:0031.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее двериЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Двери
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ЗД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
М.О., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
25.12.10.000
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Бетон
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105122Дата и время окончания срока приема заявок бетонЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105122Дата и время вскрытия заявок бетонЛенинский район
Подведение итогов не позднее
31.07.2021 15:0031.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее бетонЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бетон
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ЗД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
М.О., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
23.63.10.000
Документация лота
Кол-во: 3.5
Доска
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105122Дата и время окончания срока приема заявок доскаЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105122Дата и время вскрытия заявок доскаЛенинский район
Подведение итогов не позднее
31.07.2021 15:0031.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее доскаЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Доска
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ЗД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
М.О., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
16.10.21.119
Документация лота
Кол-во: 2.1
Кол-во: 0.8
Холодный асфальт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105122Дата и время окончания срока приема заявок холодный асфальтЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105122Дата и время вскрытия заявок холодный асфальтЛенинский район
Подведение итогов не позднее
31.07.2021 15:0031.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее холодный асфальтЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Холодный асфальт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ЗД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
М.О., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
23.99.13.122
Документация лота
Кол-во: 500
Фанера
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105122Дата и время окончания срока приема заявок фанераЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105122Дата и время вскрытия заявок фанераЛенинский район
Подведение итогов не позднее
31.07.2021 15:0031.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее фанераЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фанера
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ЗД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
М.О., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
16.21.12.119
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 75
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