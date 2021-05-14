ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: Оплата 100 % стоимости товара в течение 60 календарных дней с момента поставки на склад Покупателя путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Доставка продукции на склад Покупателя осуществляется за счет Поставщика.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "ОКНО ПВХ ДВУХСТВОРЧАТОЕ С РАМОЙ, БЕЛОГО ЦВЕТА ,C ПЕРЕМЫЧКОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА ВЫСОТЕ1100ММ, ОДНОЙ СТВОРКОЙ ГЛУХОЙ И ОДНОЙ СТВОРКОЙ ПОВОРОТНОЙ С РУЧКОЙ И ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ 1160Х2000Х60ММ" Кол-во: 7

"Позиция 2" "ОКНО ПВХ ДВУХСТВОРЧАТОЕ С РАМОЙ, БЕЛОГО ЦВЕТА ,C ПЕРЕМЫЧКОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА ВЫСОТЕ1100ММ, ОДНОЙ СТВОРКОЙ ГЛУХОЙ И ОДНОЙ СТВОРКОЙ ПОВОРОТНОЙ С РУЧКОЙ И ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ 1640Х2000Х60ММ" Кол-во: 1

"Позиция 3" "ОКНО ПВХ ДВУХСТВОРЧАТОЕ С РАМОЙ, БЕЛОГО ЦВЕТА,C ПЕРЕМЫЧКОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА ВЫСОТЕ1100ММ, ОДНОЙ СТВОРКОЙ ГЛУХОЙ И ОДНОЙ СТВОРКОЙ ПОВОРОТНОЙ С РУЧКОЙ И ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ 1180Х2000Х60ММ" Кол-во: 1

"Позиция 4" "ОКНО ПВХ ДВУХСТВОРЧАТОЕ С РАМОЙ, БЕЛОГО ЦВЕТА,C ПЕРЕМЫЧКОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА ВЫСОТЕ1100ММ, ОДНОЙ СТВОРКОЙ ГЛУХОЙ И ОДНОЙ СТВОРКОЙ ПОВОРОТНОЙ С РУЧКОЙ И ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ 1200Х2000Х60ММ" Кол-во: 5

"Позиция 5" "ОКНО ПВХ ДВУХСТВОРЧАТОЕ С РАМОЙ, БЕЛОГО ЦВЕТА,C ПЕРЕМЫЧКОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА ВЫСОТЕ1100ММ, ОДНОЙ СТВОРКОЙ ГЛУХОЙ И ОДНОЙ СТВОРКОЙ ПОВОРОТНОЙ С РУЧКОЙ И ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ 1660Х2000Х60ММ" Кол-во: 1

"Позиция 6" "ОКНО ПВХ ДВУХСТВОРЧАТОЕ С РАМОЙ, БЕЛОГО ЦВЕТА,C ПЕРЕМЫЧКОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА ВЫСОТЕ1100ММ, ОДНОЙ СТВОРКОЙ ГЛУХОЙ И ОДНОЙ СТВОРКОЙ ПОВОРОТНОЙ С РУЧКОЙ И ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ 1680Х2000Х60ММ" Кол-во: 2

"Позиция 7" "ОКНО ПВХ ДВУХСТВОРЧАТОЕ С РАМОЙ, БЕЛОГО ЦВЕТА,C ПЕРЕМЫЧКОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА ВЫСОТЕ1100ММ, ОДНОЙ СТВОРКОЙ ГЛУХОЙ И ОДНОЙ СТВОРКОЙ ПОВОРОТНОЙ С РУЧКОЙ И ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ 1700Х2000Х60ММ" Кол-во: 1

"Позиция 8" "ОКНО ПВХ ДВУХСТВОРЧАТОЕ С РАМОЙ, БЕЛОГО ЦВЕТА,C ПЕРЕМЫЧКОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА ВЫСОТЕ1100ММ, ОДНОЙ СТВОРКОЙ ГЛУХОЙ И ОДНОЙ СТВОРКОЙ ПОВОРОТНОЙ С РУЧКОЙ И ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ 1600Х2000Х60ММ" Кол-во: 1

"Позиция 9" "ОКНО ПВХ ДВУХСТВОРЧАТОЕ С РАМОЙ, БЕЛОГО ЦВЕТА,C ПЕРЕМЫЧКОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА ВЫСОТЕ1100ММ, ОДНОЙ СТВОРКОЙ ГЛУХОЙ И ОДНОЙ СТВОРКОЙ ПОВОРОТНОЙ С РУЧКОЙ И ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ 1240Х2000Х60ММ" Кол-во: 1