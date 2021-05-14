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    Главная / Торги / Строительный материал

    Строительный материал

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105122Дата и время окончания срока приема заявок нерудный материалЛенинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105122

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Строительный материал

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.05.2021 16:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    СПЕЦИФИКАЦИЯ_НОВАЯ_отсрочка_доставка.docx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_НОВЫЙ.docx

    ТЗ_без_подписей.7z

    соглашение_по_ЭДО.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГПБ_ГП_105122_строительный_материал.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-15-68

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    olesya.kotova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Котова Олеся Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительный материал

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105122Дата и время окончания срока приема заявок строительный материалЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105122Дата и время вскрытия заявок строительный материалЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2021 15:0031.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее строительный материалЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.202131.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее строительный материалЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительный материал

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    М.О., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: Оплата 100 % стоимости товара в течение 60 календарных дней с момента поставки на склад Покупателя путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Доставка продукции на склад Покупателя осуществляется за счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    23.64.10.110

    Смеси строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_НОВЫЙ.docx

    04.05.2021

    СПЕЦИФИКАЦИЯ_НОВАЯ_отсрочка_доставка.docx

    04.05.2021

    ТЗ_без_подписей.7z

    04.05.2021

    соглашение_по_ЭДО.docx

    04.05.2021

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГПБ_ГП_105122_строительный_материал.doc

    04.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кирпич керамический полнотелый М-150"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 2"

    "ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ BEOROL 48 ММХ50 М"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Линолеум 3.0 м"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Шпатлевка для сухих помещений weber.vetonit LR+ белая"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "Смесь М-150 универсальная 50кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "ПОДВЕС ПРОФИЛЯ ПРЯМОЙ П 60*27"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Штукатурка "Ротбанд" ТК 30кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Побелка сухая"

    Кол-во: 500

    "Позиция 9"

    "Мел МТД-2 (30кг),Мелстром,Белгород"

    Кол-во: 300

    "Позиция 10"

    "Портландцемент ЦЕМ II 32,5 Б"

    Кол-во: 5000

    Лот 2

    Нерудный материал

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105122Дата и время окончания срока приема заявок нерудный материалЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105122Дата и время вскрытия заявок нерудный материалЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2021 15:0031.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее нерудный материалЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.202131.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее нерудный материалЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Нерудный материал

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    М.О., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: Оплата 100 % стоимости товара в течение 60 календарных дней с момента поставки на склад Покупателя путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Доставка продукции на склад Покупателя осуществляется за счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    08.12.12.140

    Щебень

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_НОВЫЙ.docx

    04.05.2021

    соглашение_по_ЭДО.docx

    04.05.2021

    СПЕЦИФИКАЦИЯ_НОВАЯ_отсрочка_доставка.docx

    04.05.2021

    ТЗ_без_подписей.7z

    04.05.2021

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГПБ_ГП_105122_строительный_материал.doc

    04.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок речной"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 3"

    "Щебень гранитный фракции 25-60"

    Кол-во: 60

    Лот 3

    Пиломатериал

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105122Дата и время окончания срока приема заявок пиломатериалЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105122Дата и время вскрытия заявок пиломатериалЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2021 15:0031.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее пиломатериалЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.202131.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее пиломатериалЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пиломатериал

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    М.О., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: Оплата 100 % стоимости товара в течение 60 календарных дней с момента поставки на склад Покупателя путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Доставка продукции на склад Покупателя осуществляется за счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    16.10.10.119

    Пиломатериалы из прочих хвойных пород

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_НОВЫЙ.docx

    04.05.2021

    соглашение_по_ЭДО.docx

    04.05.2021

    СПЕЦИФИКАЦИЯ_НОВАЯ_отсрочка_доставка.docx

    04.05.2021

    ТЗ_без_подписей.7z

    04.05.2021

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГПБ_ГП_105122_строительный_материал.doc

    04.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доска обрезная 60х150х6000мм сосна"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Доска 50х150х6000 антисептированная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Доска обрезная 40х150х6000мм сосна"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Доска обрезная 30х150х6000мм хвойная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Доска обрезная 25х150х6000мм сосна"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ 0,1М*0,1М, ДЛИНА 6М"

    Кол-во: 10

    Лот 4

    Кровельный материал

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105122Дата и время окончания срока приема заявок кровельный материалЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105122Дата и время вскрытия заявок кровельный материалЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2021 15:0031.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее кровельный материалЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.202131.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее кровельный материалЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кровельный материал

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    М.О., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: Оплата 100 % стоимости товара в течение 60 календарных дней с момента поставки на склад Покупателя путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Доставка продукции на склад Покупателя осуществляется за счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    23.99.12.110

    Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_НОВЫЙ.docx

    04.05.2021

    соглашение_по_ЭДО.docx

    04.05.2021

    СПЕЦИФИКАЦИЯ_НОВАЯ_отсрочка_доставка.docx

    04.05.2021

    ТЗ_без_подписей.7z

    04.05.2021

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГПБ_ГП_105122_строительный_материал.doc

    04.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УНИФЛЕКС ЭКП"

    Кол-во: 750

    "Позиция 2"

    "Унифлекс ЭПП"

    Кол-во: 750

    Лот 5

    Окна

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105122Дата и время окончания срока приема заявок окнаЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105122Дата и время вскрытия заявок окнаЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2021 15:0031.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее окнаЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.202131.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее окнаЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Окна

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    М.О., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: Оплата 100 % стоимости товара в течение 60 календарных дней с момента поставки на склад Покупателя путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Доставка продукции на склад Покупателя осуществляется за счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    22.23.14.120

    Блоки оконные пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_НОВЫЙ.docx

    04.05.2021

    соглашение_по_ЭДО.docx

    04.05.2021

    СПЕЦИФИКАЦИЯ_НОВАЯ_отсрочка_доставка.docx

    04.05.2021

    ТЗ_без_подписей.7z

    04.05.2021

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГПБ_ГП_105122_строительный_материал.doc

    04.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ОКНО ПВХ ДВУХСТВОРЧАТОЕ С РАМОЙ, БЕЛОГО ЦВЕТА ,C ПЕРЕМЫЧКОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА ВЫСОТЕ1100ММ, ОДНОЙ СТВОРКОЙ ГЛУХОЙ И ОДНОЙ СТВОРКОЙ ПОВОРОТНОЙ С РУЧКОЙ И ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ 1160Х2000Х60ММ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "ОКНО ПВХ ДВУХСТВОРЧАТОЕ С РАМОЙ, БЕЛОГО ЦВЕТА ,C ПЕРЕМЫЧКОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА ВЫСОТЕ1100ММ, ОДНОЙ СТВОРКОЙ ГЛУХОЙ И ОДНОЙ СТВОРКОЙ ПОВОРОТНОЙ С РУЧКОЙ И ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ 1640Х2000Х60ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ОКНО ПВХ ДВУХСТВОРЧАТОЕ С РАМОЙ, БЕЛОГО ЦВЕТА,C ПЕРЕМЫЧКОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА ВЫСОТЕ1100ММ, ОДНОЙ СТВОРКОЙ ГЛУХОЙ И ОДНОЙ СТВОРКОЙ ПОВОРОТНОЙ С РУЧКОЙ И ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ 1180Х2000Х60ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ОКНО ПВХ ДВУХСТВОРЧАТОЕ С РАМОЙ, БЕЛОГО ЦВЕТА,C ПЕРЕМЫЧКОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА ВЫСОТЕ1100ММ, ОДНОЙ СТВОРКОЙ ГЛУХОЙ И ОДНОЙ СТВОРКОЙ ПОВОРОТНОЙ С РУЧКОЙ И ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ 1200Х2000Х60ММ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "ОКНО ПВХ ДВУХСТВОРЧАТОЕ С РАМОЙ, БЕЛОГО ЦВЕТА,C ПЕРЕМЫЧКОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА ВЫСОТЕ1100ММ, ОДНОЙ СТВОРКОЙ ГЛУХОЙ И ОДНОЙ СТВОРКОЙ ПОВОРОТНОЙ С РУЧКОЙ И ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ 1660Х2000Х60ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "ОКНО ПВХ ДВУХСТВОРЧАТОЕ С РАМОЙ, БЕЛОГО ЦВЕТА,C ПЕРЕМЫЧКОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА ВЫСОТЕ1100ММ, ОДНОЙ СТВОРКОЙ ГЛУХОЙ И ОДНОЙ СТВОРКОЙ ПОВОРОТНОЙ С РУЧКОЙ И ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ 1680Х2000Х60ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "ОКНО ПВХ ДВУХСТВОРЧАТОЕ С РАМОЙ, БЕЛОГО ЦВЕТА,C ПЕРЕМЫЧКОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА ВЫСОТЕ1100ММ, ОДНОЙ СТВОРКОЙ ГЛУХОЙ И ОДНОЙ СТВОРКОЙ ПОВОРОТНОЙ С РУЧКОЙ И ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ 1700Х2000Х60ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "ОКНО ПВХ ДВУХСТВОРЧАТОЕ С РАМОЙ, БЕЛОГО ЦВЕТА,C ПЕРЕМЫЧКОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА ВЫСОТЕ1100ММ, ОДНОЙ СТВОРКОЙ ГЛУХОЙ И ОДНОЙ СТВОРКОЙ ПОВОРОТНОЙ С РУЧКОЙ И ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ 1600Х2000Х60ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ОКНО ПВХ ДВУХСТВОРЧАТОЕ С РАМОЙ, БЕЛОГО ЦВЕТА,C ПЕРЕМЫЧКОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА ВЫСОТЕ1100ММ, ОДНОЙ СТВОРКОЙ ГЛУХОЙ И ОДНОЙ СТВОРКОЙ ПОВОРОТНОЙ С РУЧКОЙ И ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ 1240Х2000Х60ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "ОКНО ПВХ ДВУХСТВОРЧАТОЕ С РАМОЙ, БЕЛОГО ЦВЕТА,C ПЕРЕМЫЧКОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА ВЫСОТЕ1100ММ, ОДНОЙ СТВОРКОЙ ГЛУХОЙ И ОДНОЙ СТВОРКОЙ ПОВОРОТНОЙ С РУЧКОЙ И ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ 1180Х1200Х60ММ"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Двери

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105122Дата и время окончания срока приема заявок двериЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105122Дата и время вскрытия заявок двериЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2021 15:0031.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее двериЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.202131.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее двериЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Двери

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    М.О., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: Оплата 100 % стоимости товара в течение 60 календарных дней с момента поставки на склад Покупателя путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Доставка продукции на склад Покупателя осуществляется за счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    25.12.10.000

    Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ_без_подписей.7z

    04.05.2021

    соглашение_по_ЭДО.docx

    04.05.2021

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_НОВЫЙ.docx

    04.05.2021

    СПЕЦИФИКАЦИЯ_НОВАЯ_отсрочка_доставка.docx

    04.05.2021

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГПБ_ГП_105122_строительный_материал.doc

    04.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДВЕРЬ АЛЮМИНИЕВАЯ ДВУХСТВОРЧАТАЯ, ХОЛОДНАЯ, С РАМОЙ, С ГЛУХОЙ ЧАСТЬЮ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ОБШИТОЙ АЛЮМИНИЕМ (H-1100), C СТЕКЛОМ ТРИПЛЕКС ДО 12ММ (H-800) С ЗАПИРАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НА ОДНОЙ СТВОРКЕ, С ТРЕМЯ ПЕТЛЯМИ ОТКРЫТОГО ТИПА НА КАЖДОЙ СТВОРКЕ, РУЧКОЙ-СКОБОЙ, ЗАМКОМ И ДОВОДЧИКОМ 1450Х2340Х50ММ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "ДВЕРЬ АЛЮМИНИЕВАЯ ДВУХСТВОРЧАТАЯ, ХОЛОДНАЯ, С РАМОЙ, С ГЛУХОЙ ЧАСТЬЮ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ОБШИТОЙ АЛЮМИНИЕМ (H-1100), C СТЕКЛОМ ТРИПЛЕКС ДО 12ММ (H-800) С ЗАПИРАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НА ОДНОЙ СТВОРКЕ,С ТРЕМЯ ПЕТЛЯМИ ОТКРЫТОГО ТИПА НА КАЖДОЙ СТВОРКЕ, РУЧКОЙ-СКОБОЙ, ЗАМКОМ И ДОВОДЧИКОМ 1430Х2340Х50ММ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "ДОБОР НАД ДВЕРЬЮ, ИЗ СТЕКЛА ТРИПЛЕКС ДО 12ММ 1450Х460Х50ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "ДОБОР НАД ДВЕРЬЮ, ИЗ СТЕКЛА ТРИПЛЕКС ДО 12ММ 1430Х460Х50ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "ДОБОР НАД ДВЕРЬЮ, ИЗ СТЕКЛА ТРИПЛЕКС ДО 12ММ 1450Х410Х50ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "ДОБОР НАД ДВЕРЬЮ, ИЗ СТЕКЛА ТРИПЛЕКС ДО 12ММ 1430Х410Х50ММ"

    Кол-во: 2

    Лот 7

    Бетон

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105122Дата и время окончания срока приема заявок бетонЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105122Дата и время вскрытия заявок бетонЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2021 15:0031.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее бетонЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.202131.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее бетонЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бетон

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    М.О., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: Оплата 100 % стоимости товара в течение 60 календарных дней с момента поставки на склад Покупателя путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Доставка продукции на склад Покупателя осуществляется за счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    23.63.10.000

    Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_НОВЫЙ.docx

    04.05.2021

    соглашение_по_ЭДО.docx

    04.05.2021

    СПЕЦИФИКАЦИЯ_НОВАЯ_отсрочка_доставка.docx

    04.05.2021

    ТЗ_без_подписей.7z

    04.05.2021

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГПБ_ГП_105122_строительный_материал.doc

    04.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бетон В15 М200"

    Кол-во: 3.5

    Лот 8

    Доска

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105122Дата и время окончания срока приема заявок доскаЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105122Дата и время вскрытия заявок доскаЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2021 15:0031.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее доскаЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.202131.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее доскаЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Доска

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    М.О., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: Оплата 100 % стоимости товара в течение 60 календарных дней с момента поставки на склад Покупателя путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Доставка продукции на склад Покупателя осуществляется за счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    16.10.21.119

    Пиломатериалы профилированные из прочих хвойных пород

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_НОВЫЙ.docx

    04.05.2021

    соглашение_по_ЭДО.docx

    04.05.2021

    СПЕЦИФИКАЦИЯ_НОВАЯ_отсрочка_доставка.docx

    04.05.2021

    ТЗ_без_подписей.7z

    04.05.2021

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГПБ_ГП_105122_строительный_материал.doc

    04.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДОСКА ОБРЕЗНАЯ 50Х300Х6000 СОСНА"

    Кол-во: 2.1

    "Позиция 2"

    "ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ЯСЕНЬ 50Х3000-250"

    Кол-во: 0.8

    Лот 9

    Холодный асфальт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105122Дата и время окончания срока приема заявок холодный асфальтЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105122Дата и время вскрытия заявок холодный асфальтЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2021 15:0031.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее холодный асфальтЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.202131.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее холодный асфальтЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Холодный асфальт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    М.О., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: Оплата 100 % стоимости товара в течение 60 календарных дней с момента поставки на склад Покупателя путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Доставка продукции на склад Покупателя осуществляется за счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    23.99.13.122

    Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные гравийные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_НОВЫЙ.docx

    04.05.2021

    соглашение_по_ЭДО.docx

    04.05.2021

    СПЕЦИФИКАЦИЯ_НОВАЯ_отсрочка_доставка.docx

    04.05.2021

    ТЗ_без_подписей.7z

    04.05.2021

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГПБ_ГП_105122_строительный_материал.doc

    04.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Холодный асфальт"

    Кол-во: 500

    Лот 10

    Фанера

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105122Дата и время окончания срока приема заявок фанераЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105122Дата и время вскрытия заявок фанераЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2021 15:0031.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее фанераЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.202131.07.2021 15:0031.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105122Подведение итогов не позднее фанераЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фанера

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    М.О., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: Оплата 100 % стоимости товара в течение 60 календарных дней с момента поставки на склад Покупателя путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Доставка продукции на склад Покупателя осуществляется за счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    16.21.12.119

    Фанера прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    СПЕЦИФИКАЦИЯ_НОВАЯ_отсрочка_доставка.docx

    04.05.2021

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_НОВЫЙ.docx

    04.05.2021

    соглашение_по_ЭДО.docx

    04.05.2021

    ТЗ_без_подписей.7z

    04.05.2021

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГПБ_ГП_105122_строительный_материал.doc

    04.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ФАНЕРА БЕРЕЗА ЛАМИНИРОВАННАЯ 21 ММ 1500*3000 F1/F1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "ФАНЕРА 10ММ НШ 1525Х1525 ФК (4/4)"

    Кол-во: 75

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