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Номер извещения
32110260304
Уникальный номер закупки
1612021
Наименование закупки
Поставка цепи тяговой пластинчатой М 224-2-200-2 для нужд АО «ОмскВодоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
04.05.2021 14:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова И. А.
Место рассмотрения предложений
644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
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Поставка цепи тяговой пластинчатой М 224-2-200-2 для нужд АО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 11:00 GMT +319.05.2021 11:0019.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260304Дата и время окончания срока приема заявок Поставка цепи тяговой пластинчатой М 224-2-200-2 для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 11:0019.05.2021 11:0019.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110260304Дата и время вскрытия заявок Поставка цепи тяговой пластинчатой М 224-2-200-2 для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Подведение итогов не позднее
18.06.2021 17:0018.06.2021 17:0018.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260304Подведение итогов не позднее Поставка цепи тяговой пластинчатой М 224-2-200-2 для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.06.202118.06.2021 17:0018.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260304Подведение итогов не позднее Поставка цепи тяговой пластинчатой М 224-2-200-2 для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка цепи тяговой пластинчатой М 224-2-200-2 для нужд АО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
409 382,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
28.15.39.120
28.15
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 160.00000
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