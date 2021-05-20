www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105810
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ОЦО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.05.2021 13:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-41-75
Факс
--
Адрес электронной почты
natalyaplotnikova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Плотникова Наталья Федоровна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ОЦО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 10:00 GMT +320.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105810Дата и время окончания срока приема заявок КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ОЦОЧелябинск
Подведение итогов не позднее
13.08.2021 10:0013.08.2021 10:0013.08.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105810Подведение итогов не позднее КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ОЦОЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ОЦО
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
28.25.12.130
28.25.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11
Кол-во: 52
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.