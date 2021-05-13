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    Главная / Торги / Капитальный ремонт помещений

    Капитальный ремонт помещений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 12:0013.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260301Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт помещенийУльяновскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110260301

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт помещений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.05.2021 14:23

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Конкурсная_документация.docx

    ЛС_02_01_17.xls

    протокол_итоговый__2_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАВОД ИСКРА
    Все закупки и тендеры АО НПП ЗАВОД ИСКРА

    Юридический адрес

    432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75,

    Почтовый адрес

    432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75

    Контактный телефон

    +7 8422 39-76-04

    Факс

    +7 8422 39-76-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npp-iskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Обыскалов Вячеслав Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ульяновск

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт помещений

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260301Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт помещенийУльяновск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт помещений

    Начальная цена

    3 654 531,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПП ЗАВОД ИСКРА
    Все закупки и тендеры АО НПП ЗАВОД ИСКРА

    Адрес местонахождения

    432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75,

    432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75

    Классификатор ОКПД2

    43.33.29

    Работы по устройству покрытий полов и стен, включая работы обойные, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.33

    Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934367/name/60ab7396df3be7.22061300

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен"

    Кол-во:

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    456 000
    Лоты:
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    Регион:
    Новосибирская область
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