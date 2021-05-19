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    Главная / Торги / Закупка МТР (Головка ГМ-100, Головка ГЗ-100)

    Закупка МТР (Головка ГМ-100, Головка ГЗ-100)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 16:1019.05.2021 16:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105097Дата и время окончания срока приема заявок Закупка МТР (Головка ГМ-100, Головка ГЗ-100)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105097

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка МТР (Головка ГМ-100, Головка ГЗ-100)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.05.2021 14:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Форма коммерческого предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    y.musatov@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мусатов Ярослав Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка МТР (Головка ГМ-100, Головка ГЗ-100)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 16:10 GMT +319.05.2021 16:1019.05.2021 16:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105097Дата и время окончания срока приема заявок Закупка МТР (Головка ГМ-100, Головка ГЗ-100)Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2021 16:0021.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105097Подведение итогов не позднее Закупка МТР (Головка ГМ-100, Головка ГЗ-100)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105097Подведение итогов не позднее Закупка МТР (Головка ГМ-100, Головка ГЗ-100)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка МТР (Головка ГМ-100, Головка ГЗ-100)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно форме ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно форме ТКПРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно форме ТКП
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Техническое задание

    02.06.2021

    Форма коммерческого предложения

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Головка ГМ-100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Головка ГЗ-100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Головка ГМ-100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Головка ГЗ-100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Головка ГМ-100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Головка ГЗ-100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Головка ГМ-100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Головка ГЗ-100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Головка ГМ-100"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Головка ГЗ-100"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Головка ГМ-100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Головка ГЗ-100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Головка ГМ-100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Головка ГЗ-100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Головка ГМ-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Головка ГЗ-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Головка ГМ-100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Головка ГЗ-100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Головка ГМ-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Головка ГЗ-100"

    Кол-во: 2

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