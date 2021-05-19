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Номер извещения
ГП105097
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка МТР (Головка ГМ-100, Головка ГЗ-100)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.05.2021 14:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
y.musatov@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мусатов Ярослав Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка МТР (Головка ГМ-100, Головка ГЗ-100)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 16:10 GMT +319.05.2021 16:1019.05.2021 16:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105097Дата и время окончания срока приема заявок Закупка МТР (Головка ГМ-100, Головка ГЗ-100)Москва
Подведение итогов не позднее
21.05.2021 16:0021.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105097Подведение итогов не позднее Закупка МТР (Головка ГМ-100, Головка ГЗ-100)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка МТР (Головка ГМ-100, Головка ГЗ-100)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно форме ТКП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно форме ТКПРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
C
C
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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