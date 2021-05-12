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    Главная / Торги / Поставка химреагентов

    Поставка химреагентов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 15:3012.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263010Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химреагентовЛангепасПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110263010

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химреагентов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.05.2021 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_ТМЦ_.docx

    Приложение_1_Договор_поставки.doc

    Приложение_1.1._Условия_заключения_договора__ТМЦ.xlsx

    Приложение_3__формы_для_заявки__ЗК__ЗП_и_К_ТМЦ_не_СМСП.docx

    Приложение_4____Отборочные_и_квалификационные_критерии_ТМЦ.xlsx

    Приложение_5_ЗК_Порядок_и_критерии_оценки_и_сопоставления_заявок_ТМЦ.xlsx

    Приложение_6_Форма_запроса_разъяснений.docx

    Протокол_7.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
    Все закупки и тендеры ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ

    Юридический адрес

    628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30

    Почтовый адрес

    628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30

    Контактный телефон

    +7 34669 2-14-59

    Факс

    +7 34669 2-97-88

    Адрес электронной почты

    rvoichenko@promit-langepas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шелепов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Лангепас

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химреагентов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2021 15:30 GMT +312.05.2021 15:3012.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263010Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химреагентовЛангепас

    Дата и время вскрытия заявок

    13.05.2021 07:0013.05.2021 07:0013.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110263010Дата и время вскрытия заявок Поставка химреагентовЛангепас

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.05.202113.05.2021 07:0013.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263010Подведение итогов не позднее Поставка химреагентовЛангепас

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химреагентов

    Начальная цена

    784 427,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ
    Все закупки и тендеры ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ

    Адрес местонахождения

    628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30

    Классификатор ОКПД2

    46.75

    Услуги по оптовой торговле химическими продуктами

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59.5

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/927628/name/60a24595f2f610.32447415

    17.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во:

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