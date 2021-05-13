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    Главная / Торги / Закупка фронтальных погрузчиков на колесном ходу 13 ед.

    Закупка фронтальных погрузчиков на колесном ходу 13 ед.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 16:0013.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105126Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фронтальных погрузчиков на колесном ходу 2 ед.Красногорский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105126

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка фронтальных погрузчиков на колесном ходу 13 ед.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    04.05.2021 17:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_поставку_фронтального_погрузчика_5т.docx

    Документация_квалификационного_отбора__бункеровоз__портальный_.docx

    ОБРАЗЦЫ_ФОРМ_ДОКУМЕНТОВ_ДЛЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ_УЧАСТНИКАМИ_ЗАКУПКИ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Региональный оператор
    Все закупки и тендеры УК Региональный оператор

    Юридический адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия 26 километр, строение Б2 сроение 5 подъезд 2 этаж 2 помещение 13

    Почтовый адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия 26 километр, строение Б2 сроение 5 подъезд 2 этаж 2 помещение 13

    Контактный телефон

    +7 499 455-17-43

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    RRudychik@regop.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рудычик Роман Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Красногорский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фронтальных погрузчиков на колесном ходу 11 ед.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105126Подведение итогов не позднее Поставка фронтальных погрузчиков на колесном ходу 11 ед.Красногорский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фронтальных погрузчиков на колесном ходу 11 ед.

    Начальная цена

    78 506 752,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, г. Казань.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «СКБМ»
    Все закупки и тендеры «СКБМ»

    Адрес местонахождения

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес – центр Рига-Ленд, строение А, этаж 3, помещение 12, ч.ком.3, каб.16

    Классификатор ОКПД2

    28.92.25.000

    Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фронтальный погрузчик"

    Кол-во: 11

    Лот 2

    Поставка фронтальных погрузчиков на колесном ходу 2 ед.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105126Подведение итогов не позднее Поставка фронтальных погрузчиков на колесном ходу 2 ед.Красногорский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фронтальных погрузчиков на колесном ходу 2 ед.

    Начальная цена

    14 273 954,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЖКХ
    Все закупки и тендеры ПЖКХ

    Адрес местонахождения

    420087, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ РОДИНЫ, 8,

    420087, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ РОДИНЫ, 8

    Классификатор ОКПД2

    28.92.25.000

    Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фронтальный погрузчик"

    Кол-во: 2

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