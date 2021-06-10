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Номер извещения
ГП105094
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работы по монтажу закалочных баков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.05.2021 13:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Marina.Smolina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Смолина Марина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по монтажу закалочных баков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2021 14:00 GMT +310.06.2021 14:0010.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105094Дата и время окончания срока приема заявок Работы по монтажу закалочных баковКолпино
Дата и время вскрытия заявок
10.06.2021 14:0010.06.2021 14:0010.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105094Дата и время вскрытия заявок Работы по монтажу закалочных баковКолпино
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 14:0030.06.2021 14:0030.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105094Подведение итогов не позднее Работы по монтажу закалочных баковКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по монтажу закалочных баков
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СПб, Колпино, Ижорская промышленная площадкаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
43.99.90.190
Документация лота
Кол-во: 1
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