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    Главная / Торги / Работы по монтажу закалочных баков

    Работы по монтажу закалочных баков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.06.2021 14:0010.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105094Дата и время окончания срока приема заявок Работы по монтажу закалочных баковКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105094

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по монтажу закалочных баков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.05.2021 13:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение__1_Заявка.docx

    Договор_образец.docx

    Приложение__2_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение__1_к_ТЗ.pdf

    Приложение__3_ТЗ.pdf

    ГП105094_Итоговый_протокол.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Marina.Smolina@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Смолина Марина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по монтажу закалочных баков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.06.2021 14:00 GMT +310.06.2021 14:0010.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105094Дата и время окончания срока приема заявок Работы по монтажу закалочных баковКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    10.06.2021 14:0010.06.2021 14:0010.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105094Дата и время вскрытия заявок Работы по монтажу закалочных баковКолпино

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 14:0030.06.2021 14:0030.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105094Подведение итогов не позднее Работы по монтажу закалочных баковКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 14:0030.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105094Подведение итогов не позднее Работы по монтажу закалочных баковКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по монтажу закалочных баков

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СПб, Колпино, Ижорская промышленная площадкаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/970402/name/60dc4fba7864e2.14488001

    30.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по монтажу закалочных баков"

    Кол-во: 1

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