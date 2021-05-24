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Номер извещения
ГП105102
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубной продукции по ГОСТ 10704-91 (133,5 тн)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.05.2021 14:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
d.vasin@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васин Денис Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка трубной продукции по ГОСТ 10704-91 (133,5 тн)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 16:32 GMT +324.05.2021 16:3224.05.2021 16:32Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105102Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции по ГОСТ 10704-91 (133,5 тн)Москва
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 12:0026.05.2021 12:0026.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105102Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции по ГОСТ 10704-91 (133,5 тн)Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубной продукции по ГОСТ 10704-91 (133,5 тн)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
133,5тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская обл., Жигаловский район, 23,15 км ниже промышленной базы "Нючакан", ВЗиС №2-2 (координаты 55.272926; 106.102866)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
24.2
24.20.13.130
24.20.13
Документация лота
Кол-во: 2.85
Кол-во: 8.62
Кол-во: 6.37
Кол-во: 0.42
Кол-во: 9.23
Кол-во: 6.29
Кол-во: 0.42
Кол-во: 4.75
Кол-во: 15.9
Кол-во: 5.03
Кол-во: 0.69
Кол-во: 19.49
Кол-во: 5.03
Кол-во: 0.69
Кол-во: 1.9
Кол-во: 4.1
Кол-во: 5.28
Кол-во: 0.26
Кол-во: 4.1
Кол-во: 5.28
Кол-во: 0.65
Кол-во: 0.95
Кол-во: 1.64
Кол-во: 2.39
Кол-во: 0.69
Кол-во: 2.87
Кол-во: 2.39
Кол-во: 0.16
Кол-во: 0.95
Кол-во: 1.95
Кол-во: 4.86
Кол-во: 0.18
Кол-во: 2.87
Кол-во: 4.19
Кол-во: 0.09
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