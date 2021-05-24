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    Главная / Торги / Поставка трубной продукции по ГОСТ 10704-91 (133,5 тн)

    Поставка трубной продукции по ГОСТ 10704-91 (133,5 тн)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 16:3224.05.2021 16:32Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105102Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции по ГОСТ 10704-91 (133,5 тн)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105102

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубной продукции по ГОСТ 10704-91 (133,5 тн)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.05.2021 14:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП.xlsx

    Техническое_задание__труба.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.vasin@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васин Денис Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубной продукции по ГОСТ 10704-91 (133,5 тн)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 16:32 GMT +324.05.2021 16:3224.05.2021 16:32Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105102Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции по ГОСТ 10704-91 (133,5 тн)Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 12:0026.05.2021 12:0026.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105102Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции по ГОСТ 10704-91 (133,5 тн)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 12:0026.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105102Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции по ГОСТ 10704-91 (133,5 тн)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубной продукции по ГОСТ 10704-91 (133,5 тн)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    133,5тн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская обл., Жигаловский район, 23,15 км ниже промышленной базы "Нючакан", ВЗиС №2-2 (координаты 55.272926; 106.102866)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Минимально возможный срок поставки. Условия оплаты: по факту поставки в течение 30 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    24.2

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    24.20.13.130

    Трубы стальные электросварные

    24.20.13

    Трубы круглого сечения прочие стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 159х5 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 2.85

    "Позиция 2"

    "Труба 108х4 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 8.62

    "Позиция 3"

    "Труба 89х4 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 6.37

    "Позиция 4"

    "Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.42

    "Позиция 5"

    "Труба 108х4 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 9.23

    "Позиция 6"

    "Труба 89х4 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 6.29

    "Позиция 7"

    "Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.42

    "Позиция 8"

    "Труба 159х5 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 4.75

    "Позиция 9"

    "Труба 108х4 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 15.9

    "Позиция 10"

    "Труба 89х4 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 5.03

    "Позиция 11"

    "Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.69

    "Позиция 12"

    "Труба 108х4 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 19.49

    "Позиция 13"

    "Труба 89х4 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 5.03

    "Позиция 14"

    "Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.69

    "Позиция 15"

    "Труба 159х5 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 1.9

    "Позиция 16"

    "Труба 108х4 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 4.1

    "Позиция 17"

    "Труба 89х4 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 5.28

    "Позиция 18"

    "Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.26

    "Позиция 19"

    "Труба 108х4 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 4.1

    "Позиция 20"

    "Труба 89х4 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 5.28

    "Позиция 21"

    "Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.65

    "Позиция 22"

    "Труба 159х5 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.95

    "Позиция 23"

    "Труба 108х4 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 1.64

    "Позиция 24"

    "Труба 89х4 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 2.39

    "Позиция 25"

    "Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.69

    "Позиция 26"

    "Труба 108х4 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 2.87

    "Позиция 27"

    "Труба 89х4 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 2.39

    "Позиция 28"

    "Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.16

    "Позиция 29"

    "Труба 159х5 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.95

    "Позиция 30"

    "Труба 108х4 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 1.95

    "Позиция 31"

    "Труба 89х4 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 4.86

    "Позиция 32"

    "Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.18

    "Позиция 33"

    "Труба 108х4 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 2.87

    "Позиция 34"

    "Труба 89х4 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 4.19

    "Позиция 35"

    "Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, 09Г2С ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.09

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    13.03.2020 г., 11:09
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    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП925727
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