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    Главная / Торги / Маркетинговые исследования в электронной форме по номенклатурной группе: Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением

    Маркетинговые исследования в электронной форме по номенклатурной группе: Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 13:5918.05.2021 13:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260241Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлениемВологдаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110260241

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    BI0001093

    Наименование закупки

    Маркетинговые исследования в электронной форме по номенклатурной группе: Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    04.05.2021 13:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    конкурсная_документация.zip

    итоговый_протокол_BI0001093.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА

    Юридический адрес

    160014, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ САММЕРА, 4А,

    Почтовый адрес

    г. Вологда, ул. Саммера 4а

    Контактный телефон

    +7 8172 57-21-89

    Факс

    +7 8172 57-21-71

    Адрес электронной почты

    KotovAJ@voloblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котов Артем Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Вологда

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 15:0020.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260241Подведение итогов не позднее Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлениемВологда

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением

    Начальная цена

    488 705,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА

    Адрес местонахождения

    160014, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ САММЕРА, 4А,

    г. Вологда, ул. Саммера 4а

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    25

    Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/931697/name/60a6435a90cfc1.05339114

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования"

    Кол-во: 44.00000

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