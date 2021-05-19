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    Главная / Торги / Поставка МТР (Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б; Растворитель Р-650)

    Поставка МТР (Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б; Растворитель Р-650)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 16:1519.05.2021 16:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105093Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МТР (Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б; Растворитель Р-650)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105093

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка МТР (Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б; Растворитель Р-650)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.05.2021 13:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Форма ТКП

    ГП105093_протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    y.musatov@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мусатов Ярослав Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка МТР (Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б; Растворитель Р-650)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 16:15 GMT +319.05.2021 16:1519.05.2021 16:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105093Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МТР (Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б; Растворитель Р-650)Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2021 16:0021.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105093Подведение итогов не позднее Поставка МТР (Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б; Растворитель Р-650)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105093Подведение итогов не позднее Поставка МТР (Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б; Растворитель Р-650)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР (Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б; Растворитель Р-650)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно форме ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно форме ТКПРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно форме ТКП
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    20.3

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    20.3

    Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

    Документация лота

    Форма ТКП

    02.06.2021

    Техническое задание

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1076514/name/618b62d597ce59.01034153

    10.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б"

    Кол-во: 482

    "Позиция 2"

    "Растворитель Р-650"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б"

    Кол-во: 435

    "Позиция 4"

    "Растворитель Р-650"

    Кол-во: 44

    "Позиция 5"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б"

    Кол-во: 693

    "Позиция 6"

    "Растворитель Р-650"

    Кол-во: 70

    "Позиция 7"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б"

    Кол-во: 688

    "Позиция 8"

    "Растворитель Р-650"

    Кол-во: 70

    "Позиция 9"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б"

    Кол-во: 305

    "Позиция 10"

    "Растворитель Р-650"

    Кол-во: 31

    "Позиция 11"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б"

    Кол-во: 276

    "Позиция 12"

    "Растворитель Р-650"

    Кол-во: 28

    "Позиция 13"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б"

    Кол-во: 150

    "Позиция 14"

    "Растворитель Р-650"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б"

    Кол-во: 150

    "Позиция 16"

    "Растворитель Р-650"

    Кол-во: 15

    "Позиция 17"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б"

    Кол-во: 212

    "Позиция 18"

    "Растворитель Р-650"

    Кол-во: 22

    "Позиция 19"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б"

    Кол-во: 195

    "Позиция 20"

    "Растворитель Р-650"

    Кол-во: 20

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