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Номер извещения
ГП105093
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка МТР (Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б; Растворитель Р-650)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.05.2021 13:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
y.musatov@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мусатов Ярослав Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
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Поставка МТР (Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б; Растворитель Р-650)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 16:15 GMT +319.05.2021 16:1519.05.2021 16:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105093Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МТР (Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б; Растворитель Р-650)Москва
Подведение итогов не позднее
21.05.2021 16:0021.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105093Подведение итогов не позднее Поставка МТР (Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б; Растворитель Р-650)Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МТР (Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка Б; Растворитель Р-650)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно форме ТКП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно форме ТКПРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
20.3
20.3
Документация лота
Кол-во: 482
Кол-во: 50
Кол-во: 435
Кол-во: 44
Кол-во: 693
Кол-во: 70
Кол-во: 688
Кол-во: 70
Кол-во: 305
Кол-во: 31
Кол-во: 276
Кол-во: 28
Кол-во: 150
Кол-во: 15
Кол-во: 150
Кол-во: 15
Кол-во: 212
Кол-во: 22
Кол-во: 195
Кол-во: 20
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