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Номер извещения
ГП105090
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка соединительных деталей трубопровода диаметром 57 - 159 (отвод, переход, тройник)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.05.2021 13:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
ea.rodionov@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родионов Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка соединительных деталей трубопровода диаметром 57 - 159 (отвод, переход, тройник)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 16:30 GMT +324.05.2021 16:3024.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105090Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соединительных деталей трубопровода диаметром 57 - 159 (отвод, переход, тройник)Москва
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 14:3028.05.2021 14:3028.05.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105090Подведение итогов не позднее Поставка соединительных деталей трубопровода диаметром 57 - 159 (отвод, переход, тройник)Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка соединительных деталей трубопровода диаметром 57 - 159 (отвод, переход, тройник)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
28.14
Документация лота
Кол-во: 21
Кол-во: 93
Кол-во: 87
Кол-во: 12
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