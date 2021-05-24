Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка соединительных деталей трубопровода диаметром 57 - 159 (отвод, переход, тройник)

    Поставка соединительных деталей трубопровода диаметром 57 - 159 (отвод, переход, тройник)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 16:3024.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105090Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соединительных деталей трубопровода диаметром 57 - 159 (отвод, переход, тройник)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105090

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка соединительных деталей трубопровода диаметром 57 - 159 (отвод, переход, тройник)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.05.2021 13:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание__СДТ_.docx

    Форма_ТКП__СДТ_.xlsx

    ГП105090_протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ea.rodionov@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионов Евгений Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка соединительных деталей трубопровода диаметром 57 - 159 (отвод, переход, тройник)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 16:30 GMT +324.05.2021 16:3024.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105090Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соединительных деталей трубопровода диаметром 57 - 159 (отвод, переход, тройник)Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 14:3028.05.2021 14:3028.05.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105090Подведение итогов не позднее Поставка соединительных деталей трубопровода диаметром 57 - 159 (отвод, переход, тройник)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 14:3028.05.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105090Подведение итогов не позднее Поставка соединительных деталей трубопровода диаметром 57 - 159 (отвод, переход, тройник)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соединительных деталей трубопровода диаметром 57 - 159 (отвод, переход, тройник)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1076589/name/618b6be217d6b0.47262548

    10.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод 90 159х5 -09Г2С"

    Кол-во: 21

    "Позиция 2"

    "Отвод 90 108х4 -09Г2С"

    Кол-во: 93

    "Позиция 3"

    "Отвод 90 89х4 -09Г2С"

    Кол-во: 87

    "Позиция 4"

    "Отвод 90 57х3,5 -09Г2С"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Переход 108х4,0-89х3,5-09Г2С"

    Кол-во: 9

    "Позиция 6"

    "Тройник 159х4,5-09Г2С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Тройник 108х4,0-09Г2С"

    Кол-во: 21

    "Позиция 8"

    "Тройник 108х4,0-89х4,0-09Г2С"

    Кол-во: 9

    "Позиция 9"

    "Тройник 89х3,5-57х3,0-09Г2С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Отвод 90 108х4 -09Г2С"

    Кол-во: 105

    "Позиция 11"

    "Отвод 90 89х4 -09Г2С"

    Кол-во: 78

    "Позиция 12"

    "Отвод 90 57х3,5 -09Г2С"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Переход 108х4,0-89х3,5-09Г2С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Тройник 108х4,0-09Г2С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Тройник 108х4,0-89х4,0-09Г2С"

    Кол-во: 9

    "Позиция 16"

    "Тройник 89х3,5-57х3,0-09Г2С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Отвод 90 159х5 -09Г2С"

    Кол-во: 35

    "Позиция 18"

    "Отвод 90 108х4 -09Г2С"

    Кол-во: 160

    "Позиция 19"

    "Отвод 90 89х4 -09Г2С"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Отвод 90 57х3,5 -09Г2С"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Переход 108х4,0-89х3,5-09Г2С"

    Кол-во: 13

    "Позиция 22"

    "Переход 108х4,0-57х3,0-09Г2С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Тройник 159х4,5-09Г2С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Тройник 108х4,0-09Г2С"

    Кол-во: 25

    "Позиция 25"

    "Тройник 89х3,5-57х3,0-09Г2С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Отвод 90 108х4 -09Г2С"

    Кол-во: 180

    "Позиция 27"

    "Отвод 90 89х4 -09Г2С"

    Кол-во: 80

    "Позиция 28"

    "Отвод 90 57х3,5 -09Г2С"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Переход 108х4,0-57х3,0-09Г2С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Переход 108х4,0-89х3,5-09Г2С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Тройник 108х4,0-09Г2С"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Тройник 108х4,0-89х4,0-09Г2С"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Отвод 90 159х5 -09Г2С"

    Кол-во: 14

    "Позиция 34"

    "Отвод 90 108х4 -09Г2С"

    Кол-во: 40

    "Позиция 35"

    "Отвод 90 89х4 -09Г2С"

    Кол-во: 52

    "Позиция 36"

    "Отвод 90 57х3,5 -09Г2С"

    Кол-во: 16

    "Позиция 37"

    "Переход 108х4,0-89х3,5-09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Переход 89х3,5-57х3,0-09Г2С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "Тройник 159х4,5-09Г2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Тройник 108х4,0-09Г2С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Тройник 108х4,0-89х4,0-09Г2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Тройник 89х3,5-09Г2С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Отвод 90 108х4 -09Г2С"

    Кол-во: 30

    "Позиция 44"

    "Отвод 90 89х4 -09Г2С"

    Кол-во: 50

    "Позиция 45"

    "Отвод 90 57х3,5 -09Г2С"

    Кол-во: 16

    "Позиция 46"

    "Переход 108х4,0-89х3,5-09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Переход 89х3,5-57х3,0-09Г2С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 48"

    "Тройник 108х4,0-89х4,0-09Г2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Тройник 89х3,5-09Г2С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 50"

    "Отвод 90 159х5 -09Г2С"

    Кол-во: 7

    "Позиция 51"

    "Отвод 90 108х4 -09Г2С"

    Кол-во: 15

    "Позиция 52"

    "Отвод 90 89х4 -09Г2С"

    Кол-во: 18

    "Позиция 53"

    "Отвод 90 57х3,5 -09Г2С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 54"

    "Переход 108х4,0-89х3,5-09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Переход 89х3,5-57х3,0-09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Тройник 159х4,5-09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Тройник 108х4,0-09Г2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Тройник 108х4,0-89х4,0-09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Тройник 89х3,5-09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Отвод 90 108х4 -09Г2С"

    Кол-во: 15

    "Позиция 61"

    "Отвод 90 89х4 -09Г2С"

    Кол-во: 18

    "Позиция 62"

    "Отвод 90 57х3,5 -09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "Переход 108х4,0-89х3,5-09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Переход 89х3,5-57х3,0-09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Тройник 108х4,0-89х4,0-09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Тройник 89х3,5-09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Отвод 90 159х5 -09Г2С"

    Кол-во: 7

    "Позиция 68"

    "Отвод 90 108х4 -09Г2С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Отвод 90 89х4 -09Г2С"

    Кол-во: 35

    "Позиция 70"

    "Отвод 90 57х3,5 -09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Переход 108х4,0-89х3,5-09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Переход 89х3,5-57х3,0-09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Тройник 159х4,5-09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Тройник 108х4,0-09Г2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Тройник 108х4,0-89х4,0-09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Тройник 89х3,5-09Г2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Отвод 90 108х4 -09Г2С"

    Кол-во: 12

    "Позиция 78"

    "Отвод 90 89х4 -09Г2С"

    Кол-во: 35

    "Позиция 79"

    "Отвод 90 57х3,5 -09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Переход 108х4,0-89х3,5-09Г2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Переход 89х3,5-57х3,0-09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Тройник 108х4,0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Тройник 108х4,0-89х4,0-09Г2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Тройник 89х3,5-09Г2С"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЗАО Нортгаз
    Запрос предложений № ГП213781
    Поставка запорно - регулирующей арматуры
    Поставка запорно - регулирующей арматуры
    589215
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237422
    Приобретение трубопроводной арматуры
    Приобретение трубопроводной арматуры
    593847
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Маркетинговые исследования № 32211085920
    Поставка мембран
    Поставка мембран
    594408
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    171 266
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211083896
    Поставка регуляторов давления газа
    Поставка регуляторов давления газа
    594078
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    448 960
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211047844
    КО №1116/КО - Поставка запорной арматуры 292/78/2022 для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
    КО №1116/КО - Поставка запорной арматуры 292/78/2022 для нужд Общество с ограниченной...
    588471
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    13 612 528
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО БМК
    Попозиционная № ГП213464
    Запрос предложений. Запорная арматура
    Запрос предложений. Запорная арматура
    588020
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Маркетинговые исследования № 32211082549
    Поставка кранов шаровых
    Поставка кранов шаровых
    593885
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    5 419 853
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курганская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
    Маркетинговые исследования № 32211081426
    04/2022/ОМИЭФ Отбор организации для поставки кранов шаровых
    04/2022/ОМИЭФ Отбор организации для поставки кранов шаровых
    593057
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    4 781 587
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить