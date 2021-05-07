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Номер извещения
ГП105089
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
опоры для трубопроводов по серии 5.903-13
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.05.2021 13:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
d.bushkovskiy@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бушковский Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Опоры для трубопроводов по серии 5.903-13
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.05.2021 13:30 GMT +307.05.2021 13:3007.05.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105089Дата и время окончания срока приема заявок опоры для трубопроводов по серии 5.903-13Москва
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 16:0028.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105089Подведение итогов не позднее опоры для трубопроводов по серии 5.903-13Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Опоры для трубопроводов по серии 5.903-13
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 599 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская обл., Жигаловский район, 23,15 км ниже промышленной базы "Нючакан", ВЗиС №2-2 (координаты 55.272926; 106.102866)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
C
Документация лота
Кол-во: 25
Кол-во: 140
Кол-во: 126
Кол-во: 36
Кол-во: 150
Кол-во: 125
Кол-во: 36
Кол-во: 42
Кол-во: 258
Кол-во: 100
Кол-во: 60
Кол-во: 317
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 17
Кол-во: 67
Кол-во: 105
Кол-во: 23
Кол-во: 67
Кол-во: 105
Кол-во: 56
Кол-во: 8
Кол-во: 27
Кол-во: 48
Кол-во: 60
Кол-во: 47
Кол-во: 48
Кол-во: 14
Кол-во: 9
Кол-во: 32
Кол-во: 97
Кол-во: 16
Кол-во: 47
Кол-во: 83
Кол-во: 8
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