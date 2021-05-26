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    Главная / Торги / ЗЗ/20-0517 Теплообменное оборудование для АО "САНЕКО"

    ЗЗ/20-0517 Теплообменное оборудование для АО "САНЕКО"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105091Дата и время окончания срока приема заявок Теплообменное оборудование для АО "САНЕКО"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105091

    Уникальный номер закупки

    ЗЗ/20-0517

    Номер закупки

    ЗЗ/20-0517

    Наименование закупки

    ЗЗ/20-0517 Теплообменное оборудование для АО "САНЕКО"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.05.2021 13:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗЗ_20_0517.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Контактный телефон

    +7 495 642-09-26

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MYanbakhtin@alrep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Янбахтин Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Теплообменное оборудование для АО "САНЕКО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 18:00 GMT +326.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105091Дата и время окончания срока приема заявок Теплообменное оборудование для АО "САНЕКО"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2021 18:0026.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105091Дата и время вскрытия заявок Теплообменное оборудование для АО "САНЕКО"Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.07.2021 18:0021.07.2021 18:0021.07.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105091Подведение итогов не позднее Теплообменное оборудование для АО "САНЕКО"Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    21.07.202121.07.2021 18:0021.07.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105091Подведение итогов не позднее Теплообменное оборудование для АО "САНЕКО"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Теплообменное оборудование для АО "САНЕКО"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Классификатор ОКПД2

    28.25.11.110

    Теплообменники

    25.30.11

    Котлы паровые и котлы паропроизводящие прочие; котлы, работающие с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Котел-утилизатор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Компаблок"

    Кол-во: 1

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