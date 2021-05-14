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    Главная / Торги / Закупка фланцев и метизной продукции

    Закупка фланцев и метизной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 14:3014.05.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105087Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фланцев и метизной продукцииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105087

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка фланцев и метизной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.05.2021 13:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105087_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ig.galimov@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галимов Игорь Хакимов

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка фланцев и метизной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 14:30 GMT +314.05.2021 14:3014.05.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105087Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фланцев и метизной продукцииМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 12:0030.06.2021 12:0030.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105087Подведение итогов не позднее Закупка фланцев и метизной продукцииМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 12:0030.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105087Подведение итогов не позднее Закупка фланцев и метизной продукцииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка фланцев и метизной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3175 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    пос.Магистральный (ст.Киренга)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: по факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    25

    Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

    Документация лота

    Техническое_задание.docx

    12.05.2021

    Форма_ТКП.xlsx

    12.05.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1089835/name/619d0e815bfcc0.07736859

    23.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фланец 150-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Фланец 100-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 18

    "Позиция 3"

    "Фланец 80-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Фланец 50-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Болт для фланца М20х90"

    Кол-во: 96

    "Позиция 6"

    "Болт для фланца М16х80"

    Кол-во: 144

    "Позиция 7"

    "Гайка М20"

    Кол-во: 96

    "Позиция 8"

    "Гайка М16"

    Кол-во: 144

    "Позиция 9"

    "Фланец 100-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 9

    "Позиция 10"

    "Фланец 80-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Фланец 50-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Болт для фланца М16х80"

    Кол-во: 108

    "Позиция 13"

    "Гайка М16"

    Кол-во: 108

    "Позиция 14"

    "Фланец 150-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Фланец 100-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Фланец 80-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Фланец 50-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Болт для фланца М20х90"

    Кол-во: 160

    "Позиция 19"

    "Болт для фланца М16х80"

    Кол-во: 240

    "Позиция 20"

    "Гайка М20"

    Кол-во: 160

    "Позиция 21"

    "Гайка М16"

    Кол-во: 240

    "Позиция 22"

    "Фланец 100-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 15

    "Позиция 23"

    "Фланец 80-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Фланец 50-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Болт для фланца М16х80"

    Кол-во: 180

    "Позиция 26"

    "Гайка М16"

    Кол-во: 180

    "Позиция 27"

    "Фланец 150-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 8

    "Позиция 28"

    "Фланец 100-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 12

    "Позиция 29"

    "Фланец 80-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Фланец 50-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Болт для фланца М20х90"

    Кол-во: 36

    "Позиция 32"

    "Болт для фланца М16х80"

    Кол-во: 120

    "Позиция 33"

    "Гайка М20"

    Кол-во: 36

    "Позиция 34"

    "Гайка М16"

    Кол-во: 120

    "Позиция 35"

    "Фланец 100-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Фланец 80-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Фланец 50-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Болт для фланца М16х80"

    Кол-во: 96

    "Позиция 39"

    "Гайка М16"

    Кол-во: 96

    "Позиция 40"

    "Фланец 150-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Фланец 100-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Фланец 80-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Фланец 50-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Болт для фланца М20х90"

    Кол-во: 32

    "Позиция 45"

    "Болт для фланца М16х80"

    Кол-во: 44

    "Позиция 46"

    "Гайка М20"

    Кол-во: 32

    "Позиция 47"

    "Гайка М16"

    Кол-во: 44

    "Позиция 48"

    "Фланец 100-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Фланец 80-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Фланец 50-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Болт для фланца М16х80"

    Кол-во: 44

    "Позиция 52"

    "Гайка М16"

    Кол-во: 44

    "Позиция 53"

    "Фланец 150-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Фланец 100-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Фланец 80-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 7

    "Позиция 56"

    "Фланец 50-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Болт для фланца М20х90"

    Кол-во: 32

    "Позиция 58"

    "Болт для фланца М16х80"

    Кол-во: 48

    "Позиция 59"

    "Гайка М20"

    Кол-во: 32

    "Позиция 60"

    "Гайка М16"

    Кол-во: 48

    "Позиция 61"

    "Фланец 100-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Фланец 80-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 7

    "Позиция 63"

    "Фланец 50-16-11-1-В- Ст-09Г2С-II"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Болт для фланца М16х80"

    Кол-во: 48

    "Позиция 65"

    "Гайка М16"

    Кол-во: 48

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