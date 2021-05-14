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Номер извещения
ГП105087
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка фланцев и метизной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.05.2021 13:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
ig.galimov@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галимов Игорь Хакимов
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка фланцев и метизной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 14:30 GMT +314.05.2021 14:3014.05.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105087Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фланцев и метизной продукцииМосква
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 12:0030.06.2021 12:0030.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105087Подведение итогов не позднее Закупка фланцев и метизной продукцииМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка фланцев и метизной продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3175 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
пос.Магистральный (ст.Киренга)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
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Документация лота
Кол-во: 12
Кол-во: 18
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 96
Кол-во: 144
Кол-во: 96
Кол-во: 144
Кол-во: 9
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 108
Кол-во: 108
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 160
Кол-во: 240
Кол-во: 160
Кол-во: 240
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 180
Кол-во: 180
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 36
Кол-во: 120
Кол-во: 36
Кол-во: 120
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 96
Кол-во: 96
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 32
Кол-во: 44
Кол-во: 32
Кол-во: 44
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 44
Кол-во: 44
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 32
Кол-во: 48
Кол-во: 32
Кол-во: 48
Кол-во: 4
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 48
Кол-во: 48
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