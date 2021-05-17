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Номер извещения
ГП105086
Уникальный номер закупки
Извещение 20-05
Наименование закупки
Закупка Углеродосодержащего материала двух фракций 1-3 мм и 15-35 мм в июле 2021 -июле 2022 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
04.05.2021 13:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-81-96
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Olga.Gavrilova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Закупка Углеродосодержащего материала двух фракций 1-3 мм и 15-35 мм в июле 2021 -июле 2022 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 08:30 GMT +317.05.2021 08:3017.05.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105086Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Углеродосодержащего материала двух фракций 1-3 мм и 15-35 мм в июле 2021 -июле 2022 года Колпино
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 08:3017.05.2021 08:3017.05.2021 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105086Дата и время вскрытия заявок Закупка Углеродосодержащего материала двух фракций 1-3 мм и 15-35 мм в июле 2021 -июле 2022 года Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Углеродосодержащего материала двух фракций 1-3 мм и 15-35 мм в июле 2021 -июле 2022 года
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Углеродосодержащий материал фракции 1-3мм 1440 тонн (ориентировочно по 2 ваг.в месяц ; фракции 15-35мм 2160 тонн(ориентировочно по три вагона в месяц) Отгрузка по заявкам.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., ООО «ОМЗ-Спецсталь», склад №,6020Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
05.10.10.142
Документация лота
Кол-во: 1440
Кол-во: 2160
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