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    Главная / Торги / Закупка Углеродосодержащего материала двух фракций 1-3 мм и 15-35 мм в июле 2021 -июле 2022 года

    Закупка Углеродосодержащего материала двух фракций 1-3 мм и 15-35 мм в июле 2021 -июле 2022 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 08:3017.05.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105086Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Углеродосодержащего материала двух фракций 1-3 мм и 15-35 мм в июле 2021 -июле 2022 года КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105086

    Уникальный номер закупки

    Извещение 20-05

    Номер закупки

    Извещение 20-05

    Наименование закупки

    Закупка Углеродосодержащего материала двух фракций 1-3 мм и 15-35 мм в июле 2021 -июле 2022 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    04.05.2021 13:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105086_итог.протокол_углерод.сод.материал.rtf

    СОБСТВЕННИКИ.XLSX

    Запрос_данных_по_Бенефициарам.pdf

    ИЗВЕЩЕНИЕ_20_05_на_углерод.сод___от_04.05.21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-81-96

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Olga.Gavrilova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаврилова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Углеродосодержащего материала двух фракций 1-3 мм и 15-35 мм в июле 2021 -июле 2022 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 08:30 GMT +317.05.2021 08:3017.05.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105086Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Углеродосодержащего материала двух фракций 1-3 мм и 15-35 мм в июле 2021 -июле 2022 года Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 08:3017.05.2021 08:3017.05.2021 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105086Дата и время вскрытия заявок Закупка Углеродосодержащего материала двух фракций 1-3 мм и 15-35 мм в июле 2021 -июле 2022 года Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105086Подведение итогов не позднее Закупка Углеродосодержащего материала двух фракций 1-3 мм и 15-35 мм в июле 2021 -июле 2022 года Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Углеродосодержащего материала двух фракций 1-3 мм и 15-35 мм в июле 2021 -июле 2022 года

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Углеродосодержащий материал фракции 1-3мм 1440 тонн (ориентировочно по 2 ваг.в месяц ; фракции 15-35мм 2160 тонн(ориентировочно по три вагона в месяц) Отгрузка по заявкам.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., ООО «ОМЗ-Спецсталь», склад №,6020Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    желательно не менее 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    05.10.10.142

    Уголь коксующийся обогащенный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/946890/name/60b8ded79d7a96.69050288

    03.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Углеродосодержащего материала фракция 1-3 мм "

    Кол-во: 1440

    "Позиция 2"

    "Углеродосодержащего материала фракции 15-35 мм"

    Кол-во: 2160

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