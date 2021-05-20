Подведение итогов не позднее

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

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Не указан

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Требования к документации

АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кран шаровой трехходовой для запуска очистных и диагностических устройств, с ответными фланцами" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Кран шаровой трехходовой для приема очистных и диагностических устройств, с ответными фланцами" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Кран шаровой трехходовой для запуска очистных и диагностических устройств, с ответными фланцами" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Кран шаровой трехходовой для приема очистных и диагностических устройств, с ответными фланцами" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Кран шаровой трехходовой для запуска очистных и диагностических устройств, с ответными фланцами" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Кран шаровой трехходовой для приема очистных и диагностических устройств, с ответными фланцами" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Кран шаровой трехходовой для приема очистных и диагностических устройств, с ответными фланцами" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Кран шаровой трехходовой для запуска очистных и диагностических устройств, с ответными фланцами" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Кран шаровой трехходовой для приема очистных и диагностических устройств, с ответными фланцами" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Кран шаровой трехходовой для запуска очистных и диагностических устройств, с ответными фланцами" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Кран шаровой трехходовой для приема очистных и диагностических устройств, с ответными фланцами" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Кран шаровой трехходовой для запуска очистных и диагностических устройств, с ответными фланцами" Кол-во: 1