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    Главная / Торги / Закупка кранов шаровых

    Закупка кранов шаровых

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 13:0025.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105084Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кранов шаровыхСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105084

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кранов шаровых

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.05.2021 13:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105084_от_25.05.2021.rtf

    Краны Опросные листы.pdf

    Форма_ТКП_общая_Краны_шаровые__7_позиций_ГП105084.XLSX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 926 140-24-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.maksimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кранов шаровых

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 13:00 GMT +325.05.2021 13:0025.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105084Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кранов шаровыхСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 14:1528.05.2021 14:1528.05.2021 14:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105084Подведение итогов не позднее Закупка кранов шаровыхСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 14:1528.05.2021 14:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105084Подведение итогов не позднее Закупка кранов шаровыхСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кранов шаровых

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, ст. Фарафонтьевская СВЖД, 735 км федеральной трассы Сургут – Салехард, База ООО «ЯмалЭкоСервис»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    60 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.131

    Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/936282/name/60ace790620092.43028103

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой с интеллектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевый в комплекте с ответными фланцами, для надземной установки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой с интеллектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевый в комплекте с ответными фланцами, для надземной установки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой, с интеллектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевый в комплекте с ответными фланцами, уплотнительными прокладками и крепежом, для надземной установки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой с интеллектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевый в комплекте с ответными фланцами, для надземной установки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой с ручным приводом, фланцевый в комплекте с ответными фланцами, для надземной установки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой, фланцевый, в комплекте с ответными фланцами, уплотнительными прокладками и крепежом, с интеллектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении, для надземной установки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой, фланцевый, в комплекте с ответными фланцами, уплотнительными прокладками и крепежом, с ручным приводом, для надземной установки"

    Кол-во: 2

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