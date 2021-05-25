Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кран шаровой с интеллектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевый в комплекте с ответными фланцами, для надземной установки" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Кран шаровой с интеллектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевый в комплекте с ответными фланцами, для надземной установки" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Кран шаровой, с интеллектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевый в комплекте с ответными фланцами, уплотнительными прокладками и крепежом, для надземной установки" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Кран шаровой с интеллектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевый в комплекте с ответными фланцами, для надземной установки" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Кран шаровой с ручным приводом, фланцевый в комплекте с ответными фланцами, для надземной установки" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Кран шаровой, фланцевый, в комплекте с ответными фланцами, уплотнительными прокладками и крепежом, с интеллектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении, для надземной установки" Кол-во: 1