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Номер извещения
ГП105084
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка кранов шаровых
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.05.2021 13:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 926 140-24-99
Факс
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Адрес электронной почты
m.maksimova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка кранов шаровых
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 13:00 GMT +325.05.2021 13:0025.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105084Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кранов шаровыхСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 14:1528.05.2021 14:1528.05.2021 14:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105084Подведение итогов не позднее Закупка кранов шаровыхСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка кранов шаровых
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, ст. Фарафонтьевская СВЖД, 735 км федеральной трассы Сургут – Салехард, База ООО «ЯмалЭкоСервис»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
28.14.13.131
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
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