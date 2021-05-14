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Номер извещения
ГП105111
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) (масел, смазок и технических жидкостей), для нужд компаний Группы ООО «УК «Региональный оператор».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Редукцион
Дата публикации
04.05.2021 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия 26 километр, строение Б2 сроение 5 подъезд 2 этаж 2 помещение 13
Почтовый адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия 26 километр, строение Б2 сроение 5 подъезд 2 этаж 2 помещение 13
Контактный телефон
+7 499 455-17-43 доб. 1280
Факс
--
Адрес электронной почты
PDolinskiy@regop.ru
Ф.И.О. контактного лица
Долинский Петр Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Красногорский район
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Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) (масел, смазок и технических жидкостей), для нужд компаний Группы ООО «УК «Региональный оператор».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.05.202118.05.2021 18:3018.05.2021 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105111Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) (масел, смазок и технических жидкостей), для нужд компаний Группы ООО «УК «Региональный оператор».Красногорский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) (масел, смазок и технических жидкостей), для нужд компаний Группы ООО «УК «Региональный оператор».
Начальная цена
5 261 184,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК Региональный оператор
Все закупки и тендеры УК Региональный оператор
Адрес местонахождения
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия 26 километр, строение Б2 сроение 5 подъезд 2 этаж 2 помещение 13
19.20.29.110
47.30
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 36
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 11
Кол-во: 5
Кол-во: 43
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 274
Кол-во: 35
Кол-во: 177
Кол-во: 2
Кол-во: 1270
Кол-во: 30
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