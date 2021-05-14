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    Главная / Торги / Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) (масел, смазок и технических жидкостей), для нужд компаний Группы ООО «УК «Региональный оператор».

    Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) (масел, смазок и технических жидкостей), для нужд компаний Группы ООО «УК «Региональный оператор».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 16:0014.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105111Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) (масел, смазок и технических жидкостей), для нужд компаний Группы ООО «УК «Региональный оператор».Красногорский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105111

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) (масел, смазок и технических жидкостей), для нужд компаний Группы ООО «УК «Региональный оператор».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Дата публикации

    04.05.2021 14:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_Редукцион_ГСМ__3_.docx

    ОБРАЗЦЫ_ФОРМ_ДОКУМЕНТОВ_ДЛЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ_УЧАСТНИКАМИ_ЗАКУПКИ.docx

    Проект_договоров_Поставка__ГСМ.doc

    Приложение___1_к_документации___ТЗ.docx

    Приложение___1.1_к_ТЗ.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Региональный оператор
    Все закупки и тендеры УК Региональный оператор

    Юридический адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия 26 километр, строение Б2 сроение 5 подъезд 2 этаж 2 помещение 13

    Почтовый адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия 26 километр, строение Б2 сроение 5 подъезд 2 этаж 2 помещение 13

    Контактный телефон

    +7 499 455-17-43 доб. 1280

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    PDolinskiy@regop.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долинский Петр Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Красногорский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) (масел, смазок и технических жидкостей), для нужд компаний Группы ООО «УК «Региональный оператор».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202118.05.2021 18:3018.05.2021 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105111Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) (масел, смазок и технических жидкостей), для нужд компаний Группы ООО «УК «Региональный оператор».Красногорский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) (масел, смазок и технических жидкостей), для нужд компаний Группы ООО «УК «Региональный оператор».

    Начальная цена

    5 261 184,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК Региональный оператор
    Все закупки и тендеры УК Региональный оператор

    Адрес местонахождения

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия 26 километр, строение Б2 сроение 5 подъезд 2 этаж 2 помещение 13

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.110

    Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)

    Классификатор ОКВЭД2

    47.30

    Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторное масло Лукойл Авангард 10W-40 CF-4/SG (216,5 л)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Моторное масло Лукойл Авангард 10W-30 CF-4/SG (216,5 л)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Моторное масло Лукойл Авангард Ультра 10W-40 CI-4/SL (216,5 л)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Масло моторное Лукойл Авангард Ультра PLUS SAE 10W-40 (216,5 л)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 5"

    "Моторное масло Лукойл Люкс синтетическое 5W-40 SN/CF ( 4 л)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Моторное масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 SN (4 л)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Масло трансмиссионное Лукойл ТМ-5 SAE 80W-90 API GL-5 (216,5 л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Трансмиссионное масло КПП Лукойл ATF GM DEXRON III G ( 20 л)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 9"

    "Редукторное масло Лукойл СТИЛО SYNTH 150 (20 л)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Антифриз Лукойл G12 Red (красный) (216,5 л)"

    Кол-во: 43

    "Позиция 11"

    "Антифриз Лукойл G11 Green (зеленый) ( 216,5 л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Антифриз HD G12 Лукойл (5 л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Тормозная жидкость Лукойл DOT 4 (0,91 кг)"

    Кол-во: 274

    "Позиция 14"

    "Тормозная жидкость Лукойл DOT 3 (0,91 кг)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 15"

    "Лукойл Термофлекс ЕР 2-180 Многоцелевая высокотемпературная комплексная литиевая смазка (18 кг)"

    Кол-во: 177

    "Позиция 16"

    "Cмазка многоцелевая Лукойл ГРАФИТНАЯ (18 кг)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Лукойл очиститель карбюратора (520 мл)"

    Кол-во: 1270

    "Позиция 18"

    "Лукойл очиститель для тормозов спрей (520 мл)"

    Кол-во: 30

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