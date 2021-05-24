Закупка ЗРА для ВЗИС2-2

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Закупка ЗРА для ВЗИС2-2

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Условия оплаты: по факту поставки в течение 30 календарных дней

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Иркутская обл., Жигаловский район, 23,15 км ниже промышленной базы "Нючакан", ВЗиС №2-2 (координаты 55.272926; 106.102866) Рассчитать логистику >

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Требования к документации

196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

АОСТНГ Все закупки и тендеры АОСТНГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Затвор дисковый Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 18

"Позиция 2" "Затвор дисковый Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 12

"Позиция 3" "Затвор дисковый Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 6

"Позиция 4" "Кран шаровый под приварку Ду32 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (спускной)" Кол-во: 30

"Позиция 5" "Кран шаровый под приварку Ду20 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (воздушный)" Кол-во: 33

"Позиция 6" "Затвор дисковый Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 12

"Позиция 7" "Затвор дисковый Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 15

"Позиция 8" "Затвор дисковый Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 6

"Позиция 9" "Кран шаровый под приварку Ду32 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (спускной)" Кол-во: 45

"Позиция 10" "Кран шаровый под приварку Ду20 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (воздушный)" Кол-во: 27

"Позиция 11" "Клапан обратный Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 6

"Позиция 12" "Клапан обратный Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 15

"Позиция 13" "Клапан обратный Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 6

"Позиция 14" "Затвор дисковый Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 30

"Позиция 15" "Затвор дисковый Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 25

"Позиция 16" "Затвор дисковый Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 10

"Позиция 17" "Кран шаровый под приварку Ду32 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (спускной)" Кол-во: 55

"Позиция 18" "Кран шаровый под приварку Ду20 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (воздушный)" Кол-во: 50

"Позиция 19" "Затвор дисковый Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 15

"Позиция 20" "Затвор дисковый Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 20

"Позиция 21" "Затвор дисковый Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 10

"Позиция 22" "Кран шаровый под приварку Ду32 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (спускной)" Кол-во: 40

"Позиция 23" "Кран шаровый под приварку Ду20 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (воздушный)" Кол-во: 45

"Позиция 24" "Клапан обратный Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 15

"Позиция 25" "Клапан обратный Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 20

"Позиция 26" "Клапан обратный Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 10

"Позиция 27" "Затвор дисковый Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 12

"Позиция 28" "Затвор дисковый Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 14

"Позиция 29" "Затвор дисковый Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 8

"Позиция 30" "Кран шаровый под приварку Ду32 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (спускной)" Кол-во: 20

"Позиция 31" "Кран шаровый под приварку Ду20 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (воздушный)" Кол-во: 20

"Позиция 32" "Затвор дисковый Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 6

"Позиция 33" "Затвор дисковый Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 14

"Позиция 34" "Затвор дисковый Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 8

"Позиция 35" "Кран шаровый под приварку Ду32 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (спускной)" Кол-во: 20

"Позиция 36" "Кран шаровый под приварку Ду20 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (воздушный)" Кол-во: 20

"Позиция 37" "Клапан обратный Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 2

"Позиция 38" "Клапан обратный Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 14

"Позиция 39" "Клапан обратный Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 8

"Позиция 40" "Затвор дисковый Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 3

"Позиция 41" "Затвор дисковый Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 6

"Позиция 42" "Затвор дисковый Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 8

"Позиция 43" "Кран шаровый под приварку Ду32 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (спускной)" Кол-во: 8

"Позиция 44" "Кран шаровый под приварку Ду20 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (воздушный)" Кол-во: 4

"Позиция 45" "Затвор дисковый Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 3

"Позиция 46" "Затвор дисковый Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 6

"Позиция 47" "Затвор дисковый Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 1

"Позиция 48" "Кран шаровый под приварку Ду32 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (спускной)" Кол-во: 9

"Позиция 49" "Кран шаровый под приварку Ду20 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (воздушный)" Кол-во: 5

"Позиция 50" "Клапан обратный Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 9

"Позиция 51" "Клапан обратный Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 1

"Позиция 52" "Затвор дисковый Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 6

"Позиция 53" "Затвор дисковый Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 7

"Позиция 54" "Затвор дисковый Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 2

"Позиция 55" "Кран шаровый под приварку Ду32 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (спускной)" Кол-во: 9

"Позиция 56" "Кран шаровый под приварку Ду20 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (воздушный)" Кол-во: 13

"Позиция 57" "Затвор дисковый Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 3

"Позиция 58" "Затвор дисковый Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 7

"Позиция 59" "Затвор дисковый Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 2

"Позиция 60" "Кран шаровый под приварку Ду32 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (спускной)" Кол-во: 9

"Позиция 61" "Кран шаровый под приварку Ду20 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (воздушный)" Кол-во: 13

"Позиция 62" "Клапан обратный Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 2

"Позиция 63" "Клапан обратный Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 10