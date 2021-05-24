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    Главная / Торги / Закупка ЗРА для ВЗИС2-2

    Закупка ЗРА для ВЗИС2-2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 17:2324.05.2021 17:23Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105083Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗРА для ВЗИС2-2МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105083

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ЗРА для ВЗИС2-2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.05.2021 12:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Форма_ТКП.xlsx

    ГП105083_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.bushkovskiy@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бушковский Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ЗРА для ВЗИС2-2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 17:23 GMT +324.05.2021 17:2324.05.2021 17:23Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105083Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗРА для ВЗИС2-2Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 16:0028.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105083Подведение итогов не позднее Закупка ЗРА для ВЗИС2-2Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105083Подведение итогов не позднее Закупка ЗРА для ВЗИС2-2Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ЗРА для ВЗИС2-2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    890 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская обл., Жигаловский район, 23,15 км ниже промышленной базы "Нючакан", ВЗиС №2-2 (координаты 55.272926; 106.102866)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: по факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    G

    УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1061154/name/616e8eea34daf4.59306634

    19.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Затвор дисковый Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 18

    "Позиция 2"

    "Затвор дисковый Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Затвор дисковый Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Кран шаровый под приварку Ду32 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (спускной)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Кран шаровый под приварку Ду20 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (воздушный)"

    Кол-во: 33

    "Позиция 6"

    "Затвор дисковый Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Затвор дисковый Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Затвор дисковый Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Кран шаровый под приварку Ду32 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (спускной)"

    Кол-во: 45

    "Позиция 10"

    "Кран шаровый под приварку Ду20 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (воздушный)"

    Кол-во: 27

    "Позиция 11"

    "Клапан обратный Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Клапан обратный Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 15

    "Позиция 13"

    "Клапан обратный Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Затвор дисковый Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Затвор дисковый Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 25

    "Позиция 16"

    "Затвор дисковый Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Кран шаровый под приварку Ду32 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (спускной)"

    Кол-во: 55

    "Позиция 18"

    "Кран шаровый под приварку Ду20 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (воздушный)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "Затвор дисковый Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Затвор дисковый Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Затвор дисковый Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Кран шаровый под приварку Ду32 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (спускной)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 23"

    "Кран шаровый под приварку Ду20 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (воздушный)"

    Кол-во: 45

    "Позиция 24"

    "Клапан обратный Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 15

    "Позиция 25"

    "Клапан обратный Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Клапан обратный Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Затвор дисковый Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "Затвор дисковый Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 14

    "Позиция 29"

    "Затвор дисковый Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Кран шаровый под приварку Ду32 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (спускной)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Кран шаровый под приварку Ду20 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (воздушный)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Затвор дисковый Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Затвор дисковый Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 14

    "Позиция 34"

    "Затвор дисковый Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Кран шаровый под приварку Ду32 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (спускной)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Кран шаровый под приварку Ду20 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (воздушный)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Клапан обратный Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Клапан обратный Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 14

    "Позиция 39"

    "Клапан обратный Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "Затвор дисковый Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Затвор дисковый Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Затвор дисковый Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Кран шаровый под приварку Ду32 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (спускной)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Кран шаровый под приварку Ду20 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (воздушный)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Затвор дисковый Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Затвор дисковый Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Затвор дисковый Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Кран шаровый под приварку Ду32 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (спускной)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 49"

    "Кран шаровый под приварку Ду20 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (воздушный)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Клапан обратный Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 9

    "Позиция 51"

    "Клапан обратный Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Затвор дисковый Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "Затвор дисковый Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 7

    "Позиция 54"

    "Затвор дисковый Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Кран шаровый под приварку Ду32 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (спускной)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 56"

    "Кран шаровый под приварку Ду20 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (воздушный)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 57"

    "Затвор дисковый Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Затвор дисковый Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 7

    "Позиция 59"

    "Затвор дисковый Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Кран шаровый под приварку Ду32 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (спускной)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 61"

    "Кран шаровый под приварку Ду20 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1. (воздушный)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 62"

    "Клапан обратный Ду100 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Клапан обратный Ду80 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Клапан обратный Ду50 Ру1,6МПа, климатическое исполнение УХЛ1,в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками."

    Кол-во: 2

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    Конкурентный отбор* № ГП148570
    3240/28.12.21/КО/Э Поставка заглушек
    3240/28.12.21/КО/Э Поставка заглушек
    582211
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    666 204
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО БАЗ
    Аукцион № ГП112840
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не пригодного к использованию по назначению - Смеситель литейный с дозатором (инв.№58.0503).
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не...
    572088
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
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    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    61 450
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
    АО БАЗ
    Аукцион № ГП112839
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не пригодного к использованию по назначению - Консоль поворотная для шланга 036-9972-2665 (инв.№60.1085).
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не...
    572093
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
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    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 511
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
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