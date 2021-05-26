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    Главная / Торги / Проведение технического обслуживания и ремонта автомобилей марки Хендай

    Проведение технического обслуживания и ремонта автомобилей марки Хендай

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 12:0026.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260287Дата и время окончания срока приема заявок Проведение технического обслуживания и ремонта автомобилей марки Хендай г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110260287

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение технического обслуживания и ремонта автомобилей марки Хендай

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.05.2021 14:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110260287_подведения.pdf

    32110260287_рассмотрения.pdf

    Приложение__2___Спецификация.docx

    Закупочная_документация_на_техническое_обслуживание.docx

    Изменения_в__документацию_шаблон_спецификация_и_сроки.docx

    Приложение___1___Проект_договора_1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буланов Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение технического обслуживания и ремонта автомобилей марки Хендай

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 12:00 GMT +326.05.2021 12:0026.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260287Дата и время окончания срока приема заявок Проведение технического обслуживания и ремонта автомобилей марки Хендай г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2021 12:3026.05.2021 12:3026.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110260287Дата и время вскрытия заявок Проведение технического обслуживания и ремонта автомобилей марки Хендай г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Подведение итогов не позднее

    09.06.2021 18:0009.06.2021 18:0009.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260287Подведение итогов не позднее Проведение технического обслуживания и ремонта автомобилей марки Хендай г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    09.06.202109.06.2021 18:0009.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260287Подведение итогов не позднее Проведение технического обслуживания и ремонта автомобилей марки Хендай г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение технического обслуживания и ремонта автомобилей марки Хендай

    Начальная цена

    2 900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    45.20.21.500

    Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/951196/name/60c05a5519a441.52452026

    09.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/951219/name/60c05d17292d04.99916731

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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