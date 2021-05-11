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    Главная / Торги / Закупка ГСМ

    Закупка ГСМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 10:0011.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105082Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ГСМКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105082

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ГСМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    04.05.2021 12:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105082_second_parts_protocol.rtf

    Оферта_ЭТП_ГПБ___ГСМ_68909_68964.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 123 22-84387 доб. 558

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Pakhomova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пахомова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ГСМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2021 10:00 GMT +311.05.2021 10:0011.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105082Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ГСМКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    11.05.2021 10:0011.05.2021 10:0011.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105082Дата и время вскрытия заявок Закупка ГСМКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 10:0031.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105082Подведение итогов не позднее Закупка ГСМКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ГСМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/960402/name/60cdce64401672.30834945

    19.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло МС-20 ГОСТ21743-76, наливом или в бочках по 180кг"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 2"

    "Масло TOTAL DACNIS LD-46, бочка"

    Кол-во: 200

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