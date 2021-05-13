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    Главная / Торги / Продажа контейнеров с сэндвич-панелями

    Продажа контейнеров с сэндвич-панелями

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 18:0013.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105080Дата и время окончания срока приема заявок реализация сэндвич-панелей (в контейнерах)МурманскПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа контейнеров с сэндвич-панелями

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    с. Белокаменка

    Номер извещения

    ГП105080

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-Мурманск

    Предмет договора

    реализация сэндвич-панелей (в контейнерах)

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-05-2021 12:48 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    инструкция.doc

    Приглашение_к_участию_в_зп.doc

    перечень_1.pdf

    перечень_2.pdf

    контейнера_фото.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    согласно инструкции для участия в запросе предложений

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-Мурманск

    Юридический адрес

    183025, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, проезд капитана Тарана, д. 25, офис 410

    Контактный телефон

    8-152-990080

    Адрес электронной почты

    Yulia.Olekhnovich@nm.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Туркин Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Мурманск

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Онищенко Ирина Васильевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Irina.Onishenko@kolayard.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8152 99-80-00 доб. 29010

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    183025, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, проезд капитана Тарана, д. 25, офис 410

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    согласно инструкции для участия в запросе предложений

    Требования, предъявляемые к Участнику

    согласно инструкции для участия в запросе предложений

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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