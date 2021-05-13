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Наименование процедуры
Продажа контейнеров с сэндвич-панелями
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
с. Белокаменка
Номер извещения
ГП105080
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-Мурманск
Предмет договора
реализация сэндвич-панелей (в контейнерах)
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-05-2021 12:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
согласно инструкции для участия в запросе предложений
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-Мурманск
Юридический адрес
183025, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, проезд капитана Тарана, д. 25, офис 410
Контактный телефон
8-152-990080
Адрес электронной почты
Yulia.Olekhnovich@nm.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Туркин Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Мурманск
Контактное лицо продавца/инициатора
Онищенко Ирина Васильевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Irina.Onishenko@kolayard.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 8152 99-80-00 доб. 29010
Адрес местонахождения продавца/инициатора
183025, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, проезд капитана Тарана, д. 25, офис 410
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
согласно инструкции для участия в запросе предложений
Требования, предъявляемые к Участнику
согласно инструкции для участия в запросе предложений
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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