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Номер извещения
ГП105092
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка шкафов сетевых Rittal
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.05.2021 13:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
Контактный телефон
+7 34949 2-31-27
Факс
+7 3494 22-29-18
Адрес электронной почты
m.minaev@gesstr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минаев Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка шкафов сетевых Rittal
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105092Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафов сетевых RittalНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
10.06.2021 10:0010.06.2021 10:0010.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105092Подведение итогов не позднее Поставка шкафов сетевых RittalНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шкафов сетевых Rittal
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно формы ТКП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 29Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
Адрес местонахождения
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
27.9
Документация лота
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