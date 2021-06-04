Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

по факту поставки в течение 30 к.д.

ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США" Кол-во: 4

"Позиция 5" "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США" Кол-во: 4

"Позиция 6" "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США" Кол-во: 4

"Позиция 7" "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США" Кол-во: 4

"Позиция 8" "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США" Кол-во: 4

"Позиция 9" "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США" Кол-во: 4

"Позиция 10" "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США" Кол-во: 6

"Позиция 13" "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США" Кол-во: 6

"Позиция 22" "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 28" "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США" Кол-во: 6

"Позиция 31" "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США" Кол-во: 6

"Позиция 40" "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 41" "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 42" "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 43" "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 44" "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 45" "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США" Кол-во: 6

"Позиция 49" "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 52" "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 54" "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 55" "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США" Кол-во: 6

"Позиция 58" "Полка приборная для неподвижного монтажа, глубина 412мм, Код продукции 7000.620, Rittal, США" Кол-во: 3

"Позиция 59" "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 60" "Полка приборная для жесткого встраивания, 100кг, с перфорацией, Код продукции 7464.035, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 61" "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 62" "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 63" "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 64" "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 65" "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 66" "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США" Кол-во: 6

"Позиция 69" "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 70" "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 71" "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 72" "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 73" "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 74" "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 75" "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США" Кол-во: 6

"Позиция 78" "Полка приборная для неподвижного монтажа, глубина 412мм, Код продукции 7000.620, Rittal, США" Кол-во: 3

"Позиция 79" "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 80" "Полка приборная для жесткого встраивания, 100кг, с перфорацией, Код продукции 7464.035, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 81" "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 82" "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 83" "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 84" "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 85" "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 86" "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США" Кол-во: 6

"Позиция 89" "Полка приборная для неподвижного монтажа, глубина 412мм, Код продукции 7000.620, Rittal, США" Кол-во: 3

"Позиция 90" "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 91" "Полка приборная для жесткого встраивания, 100кг, с перфорацией, Код продукции 7464.035, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 92" "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 93" "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 94" "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 95" "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 96" "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 97" "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США" Кол-во: 6

"Позиция 100" "Полка приборная для неподвижного монтажа, глубина 412мм, Код продукции 7000.620, Rittal, США" Кол-во: 3

"Позиция 101" "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 102" "Полка приборная для жесткого встраивания, 100кг, с перфорацией, Код продукции 7464.035, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 103" "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 104" "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 105" "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 106" "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 107" "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 108" "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США" Кол-во: 6

"Позиция 111" "Полка приборная для неподвижного монтажа, глубина 412мм, Код продукции 7000.620, Rittal, США" Кол-во: 3

"Позиция 112" "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 113" "Полка приборная для жесткого встраивания, 100кг, с перфорацией, Код продукции 7464.035, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 114" "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 115" "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 116" "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 117" "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 118" "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 119" "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:" Кол-во: 1

"Позиция 120" "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США" Кол-во: 6

"Позиция 122" "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 123" "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 124" "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 125" "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 126" "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 127" "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 128" "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США" Кол-во: 6

"Позиция 131" "Полка приборная для неподвижного монтажа, глубина 412мм, Код продукции 7000.620, Rittal, США" Кол-во: 3

"Позиция 132" "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 133" "Полка приборная для жесткого встраивания, 100кг, с перфорацией, Код продукции 7464.035, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 134" "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 135" "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 136" "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 137" "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 138" "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 139" "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США" Кол-во: 1

"Позиция 141" "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США" Кол-во: 6

"Позиция 142" "Полка приборная для неподвижного монтажа, глубина 412мм, Код продукции 7000.620, Rittal, США" Кол-во: 3

"Позиция 143" "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 144" "Полка приборная для жесткого встраивания, 100кг, с перфорацией, Код продукции 7464.035, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 145" "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 146" "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 147" "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 148" "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 149" "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 150" "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:" Кол-во: 1

"Позиция 151" "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США" Кол-во: 1

"Позиция 152" "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США" Кол-во: 6

"Позиция 153" "Полка приборная для неподвижного монтажа, глубина 412мм, Код продукции 7000.620, Rittal, США" Кол-во: 3

"Позиция 154" "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 155" "Полка приборная для жесткого встраивания, 100кг, с перфорацией, Код продукции 7464.035, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 156" "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 157" "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 158" "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 159" "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 160" "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 161" "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:" Кол-во: 1

"Позиция 162" "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США" Кол-во: 1

"Позиция 163" "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США" Кол-во: 6

"Позиция 164" "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 165" "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 166" "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 167" "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 168" "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 169" "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 170" "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:" Кол-во: 1

"Позиция 171" "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США" Кол-во: 1

"Позиция 172" "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США" Кол-во: 6

"Позиция 173" "Полка приборная для неподвижного монтажа, глубина 412мм, Код продукции 7000.620, Rittal, США" Кол-во: 3

"Позиция 174" "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 175" "Полка приборная для жесткого встраивания, 100кг, с перфорацией, Код продукции 7464.035, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 176" "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 177" "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 178" "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 179" "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 180" "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 181" "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:" Кол-во: 1

"Позиция 182" "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США" Кол-во: 1

"Позиция 183" "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США" Кол-во: 6

"Позиция 184" "Полка приборная для неподвижного монтажа, глубина 412мм, Код продукции 7000.620, Rittal, США" Кол-во: 3

"Позиция 185" "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 186" "Полка приборная для жесткого встраивания, 100кг, с перфорацией, Код продукции 7464.035, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 187" "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 188" "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 189" "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 190" "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США" Кол-во: 2

"Позиция 191" "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США" Кол-во: 2