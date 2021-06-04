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    Главная / Торги / Поставка шкафов сетевых Rittal

    Поставка шкафов сетевых Rittal

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105092Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафов сетевых RittalНовый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105092

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка шкафов сетевых Rittal

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.05.2021 13:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил1___техническое_задание.docx

    Прил2___Форма_ТКП.xlsx

    ГП105092_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

    Юридический адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Контактный телефон

    +7 34949 2-31-27

    Факс

    +7 3494 22-29-18

    Адрес электронной почты

    m.minaev@gesstr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минаев Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шкафов сетевых Rittal

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105092Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафов сетевых RittalНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    10.06.2021 10:0010.06.2021 10:0010.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105092Подведение итогов не позднее Поставка шкафов сетевых RittalНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.06.202110.06.2021 10:0010.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105092Подведение итогов не позднее Поставка шкафов сетевых RittalНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шкафов сетевых Rittal

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно формы ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 29Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки в течение 30 к.д.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Классификатор ОКПД2

    27.9

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/955107/name/60c836faae70d8.94420536

    15.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Полка приборная для неподвижного монтажа, глубина 412мм, Код продукции 7000.620, Rittal, США"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Полка приборная для жесткого встраивания, 100кг, с перфорацией, Код продукции 7464.035, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США"

    Кол-во: 6

    "Позиция 78"

    "Полка приборная для неподвижного монтажа, глубина 412мм, Код продукции 7000.620, Rittal, США"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Полка приборная для жесткого встраивания, 100кг, с перфорацией, Код продукции 7464.035, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США"

    Кол-во: 6

    "Позиция 89"

    "Полка приборная для неподвижного монтажа, глубина 412мм, Код продукции 7000.620, Rittal, США"

    Кол-во: 3

    "Позиция 90"

    "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Полка приборная для жесткого встраивания, 100кг, с перфорацией, Код продукции 7464.035, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США"

    Кол-во: 6

    "Позиция 100"

    "Полка приборная для неподвижного монтажа, глубина 412мм, Код продукции 7000.620, Rittal, США"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Полка приборная для жесткого встраивания, 100кг, с перфорацией, Код продукции 7464.035, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США"

    Кол-во: 6

    "Позиция 111"

    "Полка приборная для неподвижного монтажа, глубина 412мм, Код продукции 7000.620, Rittal, США"

    Кол-во: 3

    "Позиция 112"

    "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Полка приборная для жесткого встраивания, 100кг, с перфорацией, Код продукции 7464.035, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США"

    Кол-во: 6

    "Позиция 122"

    "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США"

    Кол-во: 6

    "Позиция 131"

    "Полка приборная для неподвижного монтажа, глубина 412мм, Код продукции 7000.620, Rittal, США"

    Кол-во: 3

    "Позиция 132"

    "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Полка приборная для жесткого встраивания, 100кг, с перфорацией, Код продукции 7464.035, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 138"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США"

    Кол-во: 6

    "Позиция 142"

    "Полка приборная для неподвижного монтажа, глубина 412мм, Код продукции 7000.620, Rittal, США"

    Кол-во: 3

    "Позиция 143"

    "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Полка приборная для жесткого встраивания, 100кг, с перфорацией, Код продукции 7464.035, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США"

    Кол-во: 6

    "Позиция 153"

    "Полка приборная для неподвижного монтажа, глубина 412мм, Код продукции 7000.620, Rittal, США"

    Кол-во: 3

    "Позиция 154"

    "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Полка приборная для жесткого встраивания, 100кг, с перфорацией, Код продукции 7464.035, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США"

    Кол-во: 6

    "Позиция 164"

    "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США"

    Кол-во: 6

    "Позиция 173"

    "Полка приборная для неподвижного монтажа, глубина 412мм, Код продукции 7000.620, Rittal, США"

    Кол-во: 3

    "Позиция 174"

    "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 175"

    "Полка приборная для жесткого встраивания, 100кг, с перфорацией, Код продукции 7464.035, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 179"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Шкаф сетевой Rittal TE 7000 в составе:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Блок вентиляции, с 2-мя вентиляторами и термостатом, с проводами для подключения, Код продукции 7000.670, Rittal, США"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Направляющие для TE/FR(i), Код продукции 7963.410, Rittal, США"

    Кол-во: 6

    "Позиция 184"

    "Полка приборная для неподвижного монтажа, глубина 412мм, Код продукции 7000.620, Rittal, США"

    Кол-во: 3

    "Позиция 185"

    "Шасси системное TS 17x73мм, Код продукции 8612.040, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "Полка приборная для жесткого встраивания, 100кг, с перфорацией, Код продукции 7464.035, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 187"

    "Винт крепежный М6х16, Код продукции 2089.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 188"

    "Гайка закладная М6, с контактом, Код продукции 2094.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Гайка закладная М6, без контакта, Код продукции 2092.300, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 190"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 06-14 мм, Код продукции 7077.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 191"

    "Зажим кабельный для С-образных шин 12-18 мм, Код продукции 7078.000, Rittal, США"

    Кол-во: 2

    "Позиция 192"

    "Шкаф Rittal TE 7000 ,код 7000.850, Rittal, США (В составе:"

    Кол-во: 2

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