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Номер извещения
ГП105079
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Рамки уплотняющей ч. 22-1055850АПСБ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.05.2021 12:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
351 доб.725-49-28
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
dmitriychernyy@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черный Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Поставка Рамки уплотняющей. Техническое задание на поставку Рамка уплотняющая камеры кокосовой печи ч. 22-1055850 СБ изложено в Приложении №2 к Документации. Изготовление в соответствии с ч. 22-1055850СБ, размещенных на торгах. Все отклонения от требований чертежей допускаются только по согласованию с конструкторским отделом Покупателя. Изделия поставляются с паспортом.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2021 12:00 GMT +309.06.2021 12:0009.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105079Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Рамки уплотняющей. Техническое задание на поставку Рамка уплотняющая камеры кокосовой печи ч. 22-1055850 СБ изложено в Приложении №2 к Документации. Изготовление в соответствии с ч. 22-1055850СБ, размещенных на торгах. Все отклонения от требований чертежей допускаются только по согласованию с конструкторским отделом Покупателя. Изделия поставляются с паспортом.Челябинск
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 08:0025.06.2021 08:0025.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105079Подведение итогов не позднее Поставка Рамки уплотняющей. Техническое задание на поставку Рамка уплотняющая камеры кокосовой печи ч. 22-1055850 СБ изложено в Приложении №2 к Документации. Изготовление в соответствии с ч. 22-1055850СБ, размещенных на торгах. Все отклонения от требований чертежей допускаются только по согласованию с конструкторским отделом Покупателя. Изделия поставляются с паспортом.Челябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.06.202125.06.2021 08:0025.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105079Подведение итогов не позднее Поставка Рамки уплотняющей. Техническое задание на поставку Рамка уплотняющая камеры кокосовой печи ч. 22-1055850 СБ изложено в Приложении №2 к Документации. Изготовление в соответствии с ч. 22-1055850СБ, размещенных на торгах. Все отклонения от требований чертежей допускаются только по согласованию с конструкторским отделом Покупателя. Изделия поставляются с паспортом.Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Рамки уплотняющей. Техническое задание на поставку Рамка уплотняющая камеры кокосовой печи ч. 22-1055850 СБ изложено в Приложении №2 к Документации. Изготовление в соответствии с ч. 22-1055850СБ, размещенных на торгах. Все отклонения от требований чертежей допускаются только по согласованию с конструкторским отделом Покупателя. Изделия поставляются с паспортом.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция (товар) поставляется в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: Партиями по 40 шт. или согласованными партиями, срок поставки одной партии 60 дней от даты подписания договора (с правом досрочной поставки).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ООО "Мечел-Кокс", г.Челябинск, промзона ПАО "ЧМК". Базис поставки: DDP (Инкотермс 2010).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Кокс
Все закупки и тендеры Мечел-Кокс
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
25.50.13.000
43.99.70.000
Документация лота
Кол-во: 225
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