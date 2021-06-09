Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка Рамки уплотняющей ч. 22-1055850АПСБ

    Поставка Рамки уплотняющей ч. 22-1055850АПСБ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2021 12:0009.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105079Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Рамки уплотняющей. Техническое задание на поставку Рамка уплотняющая камеры кокосовой печи ч. 22-1055850 СБ изложено в Приложении №2 к Документации. Изготовление в соответствии с ч. 22-1055850СБ, размещенных на торгах. Все отклонения от требований чертежей допускаются только по согласованию с конструкторским отделом Покупателя. Изделия поставляются с паспортом.ЧелябинскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105079

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Рамки уплотняющей ч. 22-1055850АПСБ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.05.2021 12:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Чертежи.7z

    ч._22_1055850_Рамка_уплотняющая__4700_мм.jpg

    ГП_105079__15_21ЧДВ__ЗД_Рамка_уплотняющая.docx

    Обработка_персональныз_данных.docx

    Tipovaya_forma_Prilozhenie_7a_platezh_rez_final_dlya_SDO0.doc

    ТЗ_на_Рамка_уплотняющая.doc

    Договор_поставки_снабжение_типовой.docx

    перечень_документов_от_поставщика.docx

    ГП105079_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    351 доб.725-49-28

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    dmitriychernyy@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черный Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Рамки уплотняющей. Техническое задание на поставку Рамка уплотняющая камеры кокосовой печи ч. 22-1055850 СБ изложено в Приложении №2 к Документации. Изготовление в соответствии с ч. 22-1055850СБ, размещенных на торгах. Все отклонения от требований чертежей допускаются только по согласованию с конструкторским отделом Покупателя. Изделия поставляются с паспортом.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2021 12:00 GMT +309.06.2021 12:0009.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105079Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Рамки уплотняющей. Техническое задание на поставку Рамка уплотняющая камеры кокосовой печи ч. 22-1055850 СБ изложено в Приложении №2 к Документации. Изготовление в соответствии с ч. 22-1055850СБ, размещенных на торгах. Все отклонения от требований чертежей допускаются только по согласованию с конструкторским отделом Покупателя. Изделия поставляются с паспортом.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 08:0025.06.2021 08:0025.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105079Подведение итогов не позднее Поставка Рамки уплотняющей. Техническое задание на поставку Рамка уплотняющая камеры кокосовой печи ч. 22-1055850 СБ изложено в Приложении №2 к Документации. Изготовление в соответствии с ч. 22-1055850СБ, размещенных на торгах. Все отклонения от требований чертежей допускаются только по согласованию с конструкторским отделом Покупателя. Изделия поставляются с паспортом.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 08:0025.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105079Подведение итогов не позднее Поставка Рамки уплотняющей. Техническое задание на поставку Рамка уплотняющая камеры кокосовой печи ч. 22-1055850 СБ изложено в Приложении №2 к Документации. Изготовление в соответствии с ч. 22-1055850СБ, размещенных на торгах. Все отклонения от требований чертежей допускаются только по согласованию с конструкторским отделом Покупателя. Изделия поставляются с паспортом.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Рамки уплотняющей. Техническое задание на поставку Рамка уплотняющая камеры кокосовой печи ч. 22-1055850 СБ изложено в Приложении №2 к Документации. Изготовление в соответствии с ч. 22-1055850СБ, размещенных на торгах. Все отклонения от требований чертежей допускаются только по согласованию с конструкторским отделом Покупателя. Изделия поставляются с паспортом.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция (товар) поставляется в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: Партиями по 40 шт. или согласованными партиями, срок поставки одной партии 60 дней от даты подписания договора (с правом досрочной поставки).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ООО "Мечел-Кокс", г.Челябинск, промзона ПАО "ЧМК". Базис поставки: DDP (Инкотермс 2010).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. 100% отсрочка платежа по факту поставки продукции. Предпочтительный срок отсрочки - не менее 60 дней с даты поставки. Цена указывается без НДС, с учетом стоимости транспортных и прочих расходов, связанных с доставкой продукции до пункта назначения. 2. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа – рубль РФ 3. По всем вопросам касательно данной закупки и предоставлению документов, в том числе для консультаций по вопросам регистрации на площадке, различных способов и порядка подачи предложений обращаться к ответственному организатору закупки; 4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – наличие сертификатов, подтверждающих качество и происхождение товара; 5. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – подгрузка коммерческого предложения за подписью уполномоченного лица и печатью организации; 6. Срок действия предложения (оферты) должен составлять не менее 45 календарных дней от даты окончания приема предложений; 7. Договор строго в редакции Покупателя (прилагается), протоколы разногласий не принимаются; 8. Одновременно с подачей предложения обязательно предоставление документов, указанных в пункте 5.2 закупочной документации прилагаемой к данному запросу предложений; 9. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не подпадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении запроса цен/предложений приглашение к участию вместе с документацией по запросу является приглашением поставщикам делать оферты в адрес Организатора закупочной процедуры; заявка на участие в запросе является офертой потенциального Участника запроса цен/предложений. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по его результатам; 10. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора, контактное лицо: Мартынов Виталий Владимирович, тел.: +7 (351) 725-59-03, эл. почта: sos-mc@mechel.ru
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    25.50.13.000

    Услуги по прочим способам формоизменения металлов

    43.99.70.000

    Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/981449/name/60ed19c13aa569.32135043

    13.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рамка уплотняющая"

    Кол-во: 225

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Запрос котировок в электронной форме № ГП225296
    Поставка информационных охранных досок для объектов культурного наследия (пер. Спасопесковский, д. 10, стр.1; Софийская наб., д.14, стр.1)
    Поставка информационных охранных досок для объектов культурного наследия (пер....
    590714
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    266 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить