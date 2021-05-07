Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Крымск и г. Тихорецк.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105078 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Крымск и г. Тихорецк. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Трансойл

Все закупки и тендеры Трансойл Юридический адрес 197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А Почтовый адрес 197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А Контактный телефон +7 812 332-22-00 Факс +7 812 332-22-86 Адрес электронной почты belov.ay@transoil.com Ф.И.О. контактного лица Белов Антон Юрьевич Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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