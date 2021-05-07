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    Главная / Торги / Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Крымск и г. Тихорецк.

    Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Крымск и г. Тихорецк.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 11:0007.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105078Дата и время окончания срока приема заявок Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Тихорецк.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105078

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Крымск и г. Тихорецк.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    04.05.2021 12:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Дополнение к закупочной документации

    Договор_поставки_образец_ГСМ.docx

    Закупочная_документация_открытый_запрос_цен.docx

    ИТОГОВЫЙ_Протокол8ОМТОП21ЭТП.rtf

    ИТОГОВЫЙ_Протокол9ОМТОП21ЭТП.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Юридический адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Почтовый адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Контактный телефон

    +7 812 332-22-00

    Факс

    +7 812 332-22-86

    Адрес электронной почты

    belov.ay@transoil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Белов Антон Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Крымск.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.05.2021 11:00 GMT +307.05.2021 11:0007.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105078Дата и время окончания срока приема заявок Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Крымск.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.05.2021 11:0007.05.2021 11:0007.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105078Дата и время вскрытия заявок Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Крымск.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.202108.06.2021 18:0008.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105078Подведение итогов не позднее Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Крымск.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Крымск.

    Начальная цена

    37 478 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Трансойл»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    лот1

    07.05.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/928483/name/60a3698b62cf26.45429708

    18.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО"

    Кол-во: 700

    Лот 2

    Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Тихорецк.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.05.2021 11:00 GMT +307.05.2021 11:0007.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105078Дата и время окончания срока приема заявок Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Тихорецк.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.05.2021 11:0007.05.2021 11:0007.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105078Дата и время вскрытия заявок Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Тихорецк.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.202108.06.2021 18:0008.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105078Подведение итогов не позднее Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Тихорецк.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Тихорецк.

    Начальная цена

    10 708 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Трансойл»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    лот2

    07.05.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/928484/name/60a36a2041f1d6.69232336

    18.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО"

    Кол-во: 200

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