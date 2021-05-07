www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105078
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Крымск и г. Тихорецк.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
04.05.2021 12:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Почтовый адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Контактный телефон
+7 812 332-22-00
Факс
+7 812 332-22-86
Адрес электронной почты
belov.ay@transoil.com
Ф.И.О. контактного лица
Белов Антон Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Крымск.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.05.2021 11:00 GMT +307.05.2021 11:0007.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105078Дата и время окончания срока приема заявок Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Крымск.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
07.05.2021 11:0007.05.2021 11:0007.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105078Дата и время вскрытия заявок Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Крымск.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.202108.06.2021 18:0008.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105078Подведение итогов не позднее Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Крымск.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Крымск.
Начальная цена
37 478 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Трансойл
Все закупки и тендеры Трансойл
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
19.20.21.300
Документация лота
Кол-во: 700
Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Тихорецк.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.05.2021 11:00 GMT +307.05.2021 11:0007.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105078Дата и время окончания срока приема заявок Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Тихорецк.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
07.05.2021 11:0007.05.2021 11:0007.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105078Дата и время вскрытия заявок Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Тихорецк.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.202108.06.2021 18:0008.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105078Подведение итогов не позднее Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Тихорецк.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый многолотовый запрос цен на право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 в мае-июне 2021 г. для нужд ООО "Трансойл" в г. Тихорецк.
Начальная цена
10 708 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Трансойл
Все закупки и тендеры Трансойл
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
19.20.21.300
Документация лота
Кол-во: 200
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.