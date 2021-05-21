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Номер извещения
32110260181
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Корректировка проетной документации по объекту "Техническое перевооружение производственной и экспериментальной стендовой базыс целью выпуска перспективных образцов космических аппаратов"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.05.2021 12:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-76
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
amm@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ашихмин Михаил Михайлович
Место рассмотрения предложений
Железногорск
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
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Корректировка проетной документации по объекту "Техническое перевооружение производственной и экспериментальной стендовой базыс целью выпуска перспективных образцов космических аппаратов"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 04:30 GMT +321.05.2021 04:3021.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260181Дата и время окончания срока приема заявок Корректировка проетной документации по объекту "Техническое перевооружение производственной и экспериментальной стендовой базыс целью выпуска перспективных образцов космических аппаратов"Железногорск
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 04:3021.05.2021 04:3021.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110260181Дата и время вскрытия заявок Корректировка проетной документации по объекту "Техническое перевооружение производственной и экспериментальной стендовой базыс целью выпуска перспективных образцов космических аппаратов"Железногорск
Подведение итогов не позднее
25.05.2021 08:3025.05.2021 08:3025.05.2021 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260181Подведение итогов не позднее Корректировка проетной документации по объекту "Техническое перевооружение производственной и экспериментальной стендовой базыс целью выпуска перспективных образцов космических аппаратов"Железногорск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.05.202125.05.2021 08:3025.05.2021 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260181Подведение итогов не позднее Корректировка проетной документации по объекту "Техническое перевооружение производственной и экспериментальной стендовой базыс целью выпуска перспективных образцов космических аппаратов"Железногорск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Корректировка проетной документации по объекту "Техническое перевооружение производственной и экспериментальной стендовой базыс целью выпуска перспективных образцов космических аппаратов"
Начальная цена
1 990 096,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
согласно закупочной документации
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
71.12.19.100
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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