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    Главная / Торги / Корректировка проетной документации по объекту "Техническое перевооружение производственной и экспериментальной стендовой базыс целью выпуска перспективных образцов космических аппаратов"

    Корректировка проетной документации по объекту "Техническое перевооружение производственной и экспериментальной стендовой базыс целью выпуска перспективных образцов космических аппаратов"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 04:3021.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260181Дата и время окончания срока приема заявок Корректировка проетной документации по объекту "Техническое перевооружение производственной и экспериментальной стендовой базыс целью выпуска перспективных образцов космических аппаратов"ЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110260181

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Корректировка проетной документации по объекту "Техническое перевооружение производственной и экспериментальной стендовой базыс целью выпуска перспективных образцов космических аппаратов"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.05.2021 12:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПД_часть_1.zip

    3_Сканы_ЛСР_сводный_сметный_расчет.zip

    ПД_часть_2.zip

    ПД_часть_3.zip

    Закупочная_документация_254зп.docx

    Извещение_254зп.doc

    Проект_договора_254зп.docx

    Форма_2_к_закупочной_документации_254зп.xls

    ТЗ_254зп.doc

    Приложение_1_к_ТЗ_ТХ_Сопоставительная_ведомость.pdf

    Приложение_2_к_ТЗ_Технологическая_планировка_корпуса_3_лист_1.pdf

    Приложение_3_к_ТЗ_перечень_изменений.xlsx

    Приложение_2_к_ТЗ_Технологическая_планировка_корпуса_27_лист_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-76

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    amm@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ашихмин Михаил Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Корректировка проетной документации по объекту "Техническое перевооружение производственной и экспериментальной стендовой базыс целью выпуска перспективных образцов космических аппаратов"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 04:30 GMT +321.05.2021 04:3021.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260181Дата и время окончания срока приема заявок Корректировка проетной документации по объекту "Техническое перевооружение производственной и экспериментальной стендовой базыс целью выпуска перспективных образцов космических аппаратов"Железногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 04:3021.05.2021 04:3021.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110260181Дата и время вскрытия заявок Корректировка проетной документации по объекту "Техническое перевооружение производственной и экспериментальной стендовой базыс целью выпуска перспективных образцов космических аппаратов"Железногорск

    Подведение итогов не позднее

    25.05.2021 08:3025.05.2021 08:3025.05.2021 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260181Подведение итогов не позднее Корректировка проетной документации по объекту "Техническое перевооружение производственной и экспериментальной стендовой базыс целью выпуска перспективных образцов космических аппаратов"Железногорск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 08:3025.05.2021 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260181Подведение итогов не позднее Корректировка проетной документации по объекту "Техническое перевооружение производственной и экспериментальной стендовой базыс целью выпуска перспективных образцов космических аппаратов"Железногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Корректировка проетной документации по объекту "Техническое перевооружение производственной и экспериментальной стендовой базыс целью выпуска перспективных образцов космических аппаратов"

    Начальная цена

    1 990 096,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    согласно закупочной документации

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.100

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.1

    Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора"

    Кол-во: 1.00000

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