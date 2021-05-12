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Номер извещения
ГП105072
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на поставку слитков кузнечных из марки стали 34ХН3МА в адрес ООО «УМЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
04.05.2021 11:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-32 доб. 3
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
nazipova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назипова Нэля Маратовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Слитки кузнечные массой 9,0-9,5 т Сталь, марка стали 34ХН3МА химический состав по ОСТ 108.958.04-85, вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2021 12:00 GMT +312.05.2021 12:0012.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105072Дата и время окончания срока приема заявок Слитки кузнечные массой 9,0-9,5 т Сталь, марка стали 34ХН3МА химический состав по ОСТ 108.958.04-85, вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2021 12:0012.05.2021 12:0012.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105072Дата и время вскрытия заявок Слитки кузнечные массой 9,0-9,5 т Сталь, марка стали 34ХН3МА химический состав по ОСТ 108.958.04-85, вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.05.202121.05.2021 13:3021.05.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105072Подведение итогов не позднее Слитки кузнечные массой 9,0-9,5 т Сталь, марка стали 34ХН3МА химический состав по ОСТ 108.958.04-85, вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Слитки кузнечные массой 9,0-9,5 т Сталь, марка стали 34ХН3МА химический состав по ОСТ 108.958.04-85, вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество 20 т. (+/-10%)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад Покупателя находящегося по адресу: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский,33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
24.10.23
24.10.21
Документация лота
Кол-во: 20
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