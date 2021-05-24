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    Главная / Торги / Услуга по обследованию мостовых сооружений на железнодорожных путях необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод". (Техническое задание №6 приложено).

    Услуга по обследованию мостовых сооружений на железнодорожных путях необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод". (Техническое задание №6 приложено).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 13:0024.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105073Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по обследованию мостовых сооружений на железнодорожных путях необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод". (Техническое задание №6 приложено).ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105073

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуга по обследованию мостовых сооружений на железнодорожных путях необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод". (Техническое задание №6 приложено).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    04.05.2021 12:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    СЗ_ПЖТ_21_4556_Извещение_о_проведении_закупки.pdf

    СЗ_пжт_21_10195_от_04.05.2021__Полякова_ЕВ_.pdf

    Справка_об_опыте_работы.docx

    Протокол_подведения_итогов_ГП105073.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЖТ-55
    Все закупки и тендеры ПЖТ-55

    Юридический адрес

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,

    Почтовый адрес

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ

    Контактный телефон

    +7 343 336-67-97

    Факс

    +7 343 336-67-80

    Адрес электронной почты

    e.polyakova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полякова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по обследованию мостовых сооружений на железнодорожных путях необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод". (Техническое задание №6 приложено).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 13:00 GMT +324.05.2021 13:0024.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105073Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по обследованию мостовых сооружений на железнодорожных путях необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод". (Техническое задание №6 приложено).Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2021 13:3024.05.2021 13:3024.05.2021 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105073Дата и время вскрытия заявок Услуга по обследованию мостовых сооружений на железнодорожных путях необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод". (Техническое задание №6 приложено).Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.202112.07.2021 08:0012.07.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105073Подведение итогов не позднее Услуга по обследованию мостовых сооружений на железнодорожных путях необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод". (Техническое задание №6 приложено).Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по обследованию мостовых сооружений на железнодорожных путях необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод". (Техническое задание №6 приложено).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 мостовых сооружения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием №6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту оказания услуг, в течение 60(шестьдесят) календарных дней, от даты подписания Сторонами акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЖТ-55
    Все закупки и тендеры ПЖТ-55

    Адрес местонахождения

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ

    Классификатор ОКПД2

    71.2

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/976349/name/60e55e83f186c4.67713753

    07.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуга по обследованию мостовых сооружений на железнодорожных путях необщего пользования ООО "ПЖТ-55", находящихся в арендном пользовании у ПАО "Уралмашзавод"(Техническое задание №6 приложено)"

    Кол-во: 2

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