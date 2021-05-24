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    Главная / Торги / Закупка ЗРА (задвижки шиберные)

    Закупка ЗРА (задвижки шиберные)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105065Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗРА (задвижки шиберные)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105065

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ЗРА (задвижки шиберные)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.05.2021 11:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП_общая_Задвижки_шиберные_ГП_105065.XLSX

    Задвижки Опросные листы.pdf

    ГП105065_от_25.05.2021.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 926 140-24-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.maksimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ЗРА (задвижки шиберные)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 12:00 GMT +324.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105065Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗРА (задвижки шиберные)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 12:0028.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105065Подведение итогов не позднее Закупка ЗРА (задвижки шиберные)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105065Подведение итогов не позднее Закупка ЗРА (задвижки шиберные)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ЗРА (задвижки шиберные)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, ст. Фарафонтьевская СВЖД, 735 км федеральной трассы Сургут – Салехард, База ООО «ЯмалЭкоСервис»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    60 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13

    Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935551/name/60aca3dbba1eb9.92654593

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка шиберная, с интеллектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевая в комплекте с ответными фланцами, уплотнительными прокладками, крепежом и обтюратором, для надземной установки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Задвижка шиберная, с интеллектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевая в комплекте с ответными фланцами, уплотнительными прокладками, крепежом и обтюратором, для надземной установки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Задвижка шиберная, с интеллектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевая в комплекте с ответными фланцами, уплотнительными прокладками, крепежом и обтюратором, для надземной установки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Задвижка шиберная, с интеллектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевая в комплекте с ответными фланцами, уплотнительными прокладками, крепежом и обтюратором, для надземной установки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Задвижка шиберная, с интеллектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевая в комплекте с ответными фланцами, уплотнительными прокладками, крепежом и обтюратором, для надземной установки"

    Кол-во: 1

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