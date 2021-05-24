Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Задвижка шиберная, с интеллектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевая в комплекте с ответными фланцами, уплотнительными прокладками, крепежом и обтюратором, для надземной установки" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Задвижка шиберная, с интеллектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевая в комплекте с ответными фланцами, уплотнительными прокладками, крепежом и обтюратором, для надземной установки" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Задвижка шиберная, с интеллектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевая в комплекте с ответными фланцами, уплотнительными прокладками, крепежом и обтюратором, для надземной установки" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Задвижка шиберная, с интеллектуальным электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевая в комплекте с ответными фланцами, уплотнительными прокладками, крепежом и обтюратором, для надземной установки" Кол-во: 1