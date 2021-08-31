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    Главная / Торги / Выполнение работ по усилению строительных конструкций здания отделения выплавки электродов ЭСПЦ ПАО «Ижсталь».

    Выполнение работ по усилению строительных конструкций здания отделения выплавки электродов ЭСПЦ ПАО «Ижсталь».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105075Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по усилению строительных конструкций здания отделения выплавки электродов ЭСПЦ ПАО «Ижсталь».ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105075

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по усилению строительных конструкций здания отделения выплавки электродов ЭСПЦ ПАО «Ижсталь».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.05.2021 12:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    согласие_на_обработку.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc

    ПОДРЯД__типовой_договор_ред__2021.doc

    Заявка_-анкета_контрагента_-_ЮЛ.xlsx

    171_07.17___Отчет.pdf.7z

    методика_и_приложения.7z

    ТЗ.pdf

    проектно_сметная_документация_на_ЭТП.7z

    раздел._ведомость.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-03-71

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    ignatyevsa@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Игнатьев Сергей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Закупки и тендеры Работы по монтажу стальных строительных конструкций

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по усилению строительных конструкций здания отделения выплавки электродов ЭСПЦ ПАО «Ижсталь».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105075Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по усилению строительных конструкций здания отделения выплавки электродов ЭСПЦ ПАО «Ижсталь».Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    01.09.2021 09:0001.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105075Подведение итогов не позднее Выполнение работ по усилению строительных конструкций здания отделения выплавки электродов ЭСПЦ ПАО «Ижсталь».Ижевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105075Подведение итогов не позднее Выполнение работ по усилению строительных конструкций здания отделения выплавки электродов ЭСПЦ ПАО «Ижсталь».Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по усилению строительных конструкций здания отделения выплавки электродов ЭСПЦ ПАО «Ижсталь».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ижевск, ул. Новоажимова,6, ПАО "Ижсталь"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена без НДС. Предпочтительные условия оплаты - в течении 90 дней после подписания актов выполненных работ. Срок выполнения работ 2-3 кв. 2021г.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    43.99.50.140

    Работы взаимосвязанные сварочные

    43.91.19.110

    Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений

    43.99.50.120

    Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99.5

    Работы по монтажу стальных строительных конструкций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по усилению строительных конструкций здания отделения выплавки электродов ЭСПЦ ПАО «Ижсталь»."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Ремонт кровли печного пролета в осях "17-19/В-Г""

    Кол-во: 1

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