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Номер извещения
ГП105075
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по усилению строительных конструкций здания отделения выплавки электродов ЭСПЦ ПАО «Ижсталь».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.05.2021 12:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-03-71
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
ignatyevsa@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Игнатьев Сергей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Выполнение работ по усилению строительных конструкций здания отделения выплавки электродов ЭСПЦ ПАО «Ижсталь».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105075Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по усилению строительных конструкций здания отделения выплавки электродов ЭСПЦ ПАО «Ижсталь».Ижевск
Подведение итогов не позднее
01.09.2021 09:0001.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105075Подведение итогов не позднее Выполнение работ по усилению строительных конструкций здания отделения выплавки электродов ЭСПЦ ПАО «Ижсталь».Ижевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по усилению строительных конструкций здания отделения выплавки электродов ЭСПЦ ПАО «Ижсталь».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ижевск, ул. Новоажимова,6, ПАО "Ижсталь"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
43.99.50.140
43.91.19.110
43.99.50.120
43.99.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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