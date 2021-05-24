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    Главная / Торги / Предоставление услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»

    Предоставление услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105062Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105062

    Уникальный номер закупки

    09.04/21

    Номер закупки

    09.04/21

    Наименование закупки

    Предоставление услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.05.2021 10:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105062_second_parts_protocol.rtf

    Вопрос_7._Документация_ТО_кондиционеров_ОЗП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный
    Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный

    Юридический адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Дмитриевская Дамба, 11

    Почтовый адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Дмитриевская Дамба, 11

    Контактный телефон

    +7 861 210-48-15 доб. 212579628701234

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vladimir.dunaev.yufo@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дунаев Владимир Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 12:00 GMT +324.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105062Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2021 12:0024.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105062Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 15:0031.05.2021 15:0031.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105062Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 15:0031.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105062Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный
    Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный

    Адрес местонахождения

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Дмитриевская Дамба, 11

    Классификатор ОКПД2

    95.22.10.243

    Услуги по ремонту комнатных кондиционеров воздуха

    33.12.18.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/953922/name/60c3067c151288.69785980

    11.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ИТОГО по ТО систем вентиляции и кондиционирования"

    Кол-во: 1

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