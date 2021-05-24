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Номер извещения
ГП105062
Уникальный номер закупки
09.04/21
Наименование закупки
Предоставление услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.05.2021 10:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Дмитриевская Дамба, 11
Почтовый адрес
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Дмитриевская Дамба, 11
Контактный телефон
+7 861 210-48-15 доб. 212579628701234
Факс
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Адрес электронной почты
vladimir.dunaev.yufo@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дунаев Владимир Игоревич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 12:00 GMT +324.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105062Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2021 12:0024.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105062Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 15:0031.05.2021 15:0031.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105062Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
31.05.202131.05.2021 15:0031.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105062Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный
Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный
Адрес местонахождения
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Дмитриевская Дамба, 11
95.22.10.243
33.12.18.000
43.22
Документация лота
Кол-во: 1
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