Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка офисной бумаги для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса Филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»

    Поставка офисной бумаги для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса Филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2021 12:0008.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105060Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной бумаги для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса Филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»КраснодарПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105060

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    07.04/21

    Наименование закупки

    Поставка офисной бумаги для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса Филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.05.2021 10:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _ГП105060_.rtf

    Вопрос_2._Документация_бумага_ОЗП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный
    Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный

    Юридический адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Дмитриевская Дамба, 11

    Почтовый адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Дмитриевская Дамба, 11

    Контактный телефон

    +7 861 210-48-15 доб. 212579628701234

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vladimir.dunaev.yufo@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дунаев Владимир Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка офисной бумаги для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса Филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2021 12:00 GMT +308.06.2021 12:0008.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105060Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной бумаги для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса Филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2021 12:0008.06.2021 12:0008.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105060Дата и время вскрытия заявок Поставка офисной бумаги для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса Филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2021 15:0014.06.2021 15:0014.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105060Подведение итогов не позднее Поставка офисной бумаги для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса Филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    14.06.202114.06.2021 15:0014.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105060Подведение итогов не позднее Поставка офисной бумаги для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса Филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной бумаги для нужд Ростовской Дирекции по развитию бизнеса Филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный
    Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный

    Адрес местонахождения

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Дмитриевская Дамба, 11

    Классификатор ОКПД2

    17.12.14.119

    Бумага для печати прочая

    17.12.73.110

    Бумага мелованная для печати

    Классификатор ОКВЭД2

    47.62.2

    Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/978387/name/60e70dd3c11804.18453200

    08.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Высококачественная универсальная бумага для работы на всех видах современного копировального оборудования, как цветном, так и черно-белом, лазерных и струйных принтерах, в том числе при высокоскоростной печати."

    Кол-во: 6300

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО КАЗАНСКИЙ ГИПРОНИИАВИАПРОМ ИМ. Б.И. ТИХОМИРОВА
    Запрос (ценовых) котировок № ГП225644
    Бумага формата А1 в рулонах( 594х175х76). в количестве 600 шт. Бумага формата А3 в рулонах ( 297х175х76). в количестве 100 шт. Бумага формата А4 Снегурочка. в количестве 5000шт. Годовая потребность, поставка по месячной заявке.
    Бумага формата А1 в рулонах( 594х175х76). в количестве 600 шт. Бумага формата А3 в рулонах (...
    591759
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    2 090
    Лоты:
    3
    Регион:
    Татарстан республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить