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    Главная / Торги / Поставка саморазгружающихся контейнеров

    Поставка саморазгружающихся контейнеров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 08:0019.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110259936Дата и время окончания срока приема заявок Поставка саморазгружающихся контейнеров121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110259936

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка саморазгружающихся контейнеров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.05.2021 10:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ_ЗК_для_СМП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 797-33-33 доб. 27526

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаврентьева Александра Ниловна

    Место рассмотрения предложений

    121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и полуприцепы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка саморазгружающихся контейнеров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 11:0002.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110259936Подведение итогов не позднее Поставка саморазгружающихся контейнеров121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка саморазгружающихся контейнеров

    Начальная цена

    687 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    29.20.21.129

    Контейнеры специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.20

    Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов"

    Кол-во: 20.00000

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