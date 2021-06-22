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    Главная / Торги / Установка для клепки заклепок согласно ТЗ

    Установка для клепки заклепок согласно ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2021 12:0022.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105048Дата и время окончания срока приема заявок Мобильный наплавочно-расточной комплекс согласно ТЗ МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105048

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Установка для клепки заклепок согласно ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.05.2021 10:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ___установка_для_клепки.docx

    ЗД_ГПБ___Установка_для_клепки_заклепок_согласно_ТЗ.doc

    Приложение_к_ЗД.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    7-23-79

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    MensheninaIA@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшенина Ирина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Мобильный наплавочно-расточной комплекс согласно ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2021 12:00 GMT +322.06.2021 12:0022.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105048Дата и время окончания срока приема заявок Мобильный наплавочно-расточной комплекс согласно ТЗ Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 03:0030.06.2021 03:0030.06.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105048Подведение итогов не позднее Мобильный наплавочно-расточной комплекс согласно ТЗ Междуреченск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 03:0030.06.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105048Подведение итогов не позднее Мобильный наплавочно-расточной комплекс согласно ТЗ Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мобильный наплавочно-расточной комплекс согласно ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запроса

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад Покупателя, Кемеровская область, г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 60 дней с даты поставки товара на склад Покупателя.В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2. Доставка Товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю на момент подписания товарной накладной (ТОРГ-12) на складе Покупателя г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство. Срок поставки товара: минимальный. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ___установка_для_клепки.docx

    15.06.2021

    ЗД_ГПБ___Установка_для_клепки_заклепок_согласно_ТЗ.doc

    15.06.2021

    Приложение_к_ЗД.7z

    15.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мобильный наплавочно-расточной комплекс согласно ТЗ "

    Кол-во: 1

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