www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110260825
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка лакокрасочных материалов HEMPEL для заводского ремонта буксира "Сюркум", cогласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино"
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.05.2021 09:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Контактный телефон
+7 42137 5-74-50
Факс
+7 42137 7-75-75
Адрес электронной почты
ozak@vcsp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волкова Наталья Виктровна
Место рассмотрения предложений
Ванино
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лакокрасочных материалов для заводского ремонта буксира «Сюркум»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лакокрасочных материалов для заводского ремонта буксира «Сюркум»
Начальная цена
4 855,80
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требованиям технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПОРТ ВАНИНО
Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
20.30.21.130
20.30.2
Документация лота
Кол-во: 240
Кол-во: 200
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 100
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.