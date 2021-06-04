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    Главная / Торги / Поставка лакокрасочных материалов HEMPEL для заводского ремонта буксира "Сюркум", cогласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино"

    Поставка лакокрасочных материалов HEMPEL для заводского ремонта буксира "Сюркум", cогласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260825Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов для заводского ремонта буксира «Сюркум» ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110260825

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП481707

    Наименование закупки

    Поставка лакокрасочных материалов HEMPEL для заводского ремонта буксира "Сюркум", cогласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино"

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.05.2021 09:54

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    4.Закупочная_документация_ГПБ_.docx

    Изменение_в_ГПБ_срок_подведения_итогов.doc

    Продление_до_04.06.2021.docx

    _ФОРМЫ_.zip

    Спецификация_EUR.doc

    ТЗ__ЛКМ.doc

    Договор_поставки_EUR.doc

    Протокол___ГП481707___3_от_05.08.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-74-50

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    ozak@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волкова Наталья Виктровна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лакокрасочных материалов для заводского ремонта буксира «Сюркум»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.07.202123.07.2021 12:0023.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260825Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов для заводского ремонта буксира «Сюркум» Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочных материалов для заводского ремонта буксира «Сюркум»

    Начальная цена

    4 855,80

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    20.30.21.130

    Краски, эмали и глазури стекловидные

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30.2

    Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1001217/name/610b19e65269e9.89042106

    05.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "HEMPADUR MULTI-STRENGTH с отвердителем. Эпоксидная серая."

    Кол-во: 240

    "Позиция 2"

    "HEMPADUR MULTI-STRENGTH с отвердителем. Эпоксидная красно-коричневая."

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "HEMPADUR MASTIC с отвердителем. Эпоксидная черная."

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "HEMPALIN ЕNAMEL. Алкидная черная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "HEMPALIN ENAMEL. Алкидная зеленая."

    Кол-во: 40

    "Позиция 6"

    "HEMPALIN ENAMEL. Алкидная желтая."

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "HEMPALIN ENAMEL. Алкидная белая."

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "HEMPADUR с отвердителем. Эпоксидная светло -красная(для пр. воды)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "HEMPALIN PRIMER. Грунтовка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "HEMPEL'S THINNER. Растворитель"

    Кол-во: 100

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