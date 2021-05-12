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    Главная / Торги / Лебедка вспомогательная

    Лебедка вспомогательная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 08:0012.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105050Дата и время окончания срока приема заявок Лебедка вспомогательнаяКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105050

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лебедка вспомогательная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.05.2021 10:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105050_second_parts_protocol.rtf

    Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Свидетельство_изготовителя.docx

    Справка_об_опыте_работы.docx

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    Форма_согласия_с_условиями_договора.docx

    Извещение_о_проведении_закупки_лебедки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3256

    Факс

    Адрес электронной почты

    Valeriya.Pchelina@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пчелина Валерия Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лебедка вспомогательная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2021 08:00 GMT +312.05.2021 08:0012.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105050Дата и время окончания срока приема заявок Лебедка вспомогательнаяКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2021 08:0012.05.2021 08:0012.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105050Дата и время вскрытия заявок Лебедка вспомогательнаяКолпино

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 20:3031.05.2021 20:3031.05.2021 20:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105050Подведение итогов не позднее Лебедка вспомогательнаяКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 20:3031.05.2021 20:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105050Подведение итогов не позднее Лебедка вспомогательнаяКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лебедка вспомогательная

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.9

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/923577/name/609bbeef136244.02118892

    12.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно извещения"

    Кол-во:

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