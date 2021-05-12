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Номер извещения
ГП105050
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лебедка вспомогательная
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.05.2021 10:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3256
Факс
Адрес электронной почты
Valeriya.Pchelina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Пчелина Валерия Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лебедка вспомогательная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2021 08:00 GMT +312.05.2021 08:0012.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105050Дата и время окончания срока приема заявок Лебедка вспомогательнаяКолпино
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2021 08:0012.05.2021 08:0012.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105050Дата и время вскрытия заявок Лебедка вспомогательнаяКолпино
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 20:3031.05.2021 20:3031.05.2021 20:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105050Подведение итогов не позднее Лебедка вспомогательнаяКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лебедка вспомогательная
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
27.9
Документация лота
Кол-во:
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