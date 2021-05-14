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Номер извещения
ГП105039
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка мерительного инструмента применяемого при производстве работ по ремонту ж/д вагонов, в объёме ТР-1, ТР-2 согласно перечню( приложен), с транспортными расходами.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
04.05.2021 09:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,
Почтовый адрес
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ
Контактный телефон
+7 343 336-67-97
Факс
+7 343 336-67-80
Адрес электронной почты
e.polyakova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полякова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Закупка мерительного инструмента, применяемого при производстве работ по ремонту ж/д вагонов, в объёме ТР-1, ТР-2 согласно перечню (приложен), с транспортными расходами.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105039Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мерительного инструмента, применяемого при производстве работ по ремонту ж/д вагонов, в объёме ТР-1, ТР-2 согласно перечню (приложен), с транспортными расходами.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 13:3014.05.2021 13:3014.05.2021 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105039Дата и время вскрытия заявок Закупка мерительного инструмента, применяемого при производстве работ по ремонту ж/д вагонов, в объёме ТР-1, ТР-2 согласно перечню (приложен), с транспортными расходами.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.06.202110.06.2021 08:0010.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105039Подведение итогов не позднее Закупка мерительного инструмента, применяемого при производстве работ по ремонту ж/д вагонов, в объёме ТР-1, ТР-2 согласно перечню (приложен), с транспортными расходами.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка мерительного инструмента, применяемого при производстве работ по ремонту ж/д вагонов, в объёме ТР-1, ТР-2 согласно перечню (приложен), с транспортными расходами.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
62 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Екатеринбург, Площадь 1-й ПятилеткиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ
26.51.33.191
Документация лота
Кол-во: 62
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