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    Главная / Торги / Закупка мерительного инструмента применяемого при производстве работ по ремонту ж/д вагонов, в объёме ТР-1, ТР-2 согласно перечню( приложен), с транспортными расходами.

    Закупка мерительного инструмента применяемого при производстве работ по ремонту ж/д вагонов, в объёме ТР-1, ТР-2 согласно перечню( приложен), с транспортными расходами.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105039Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мерительного инструмента, применяемого при производстве работ по ремонту ж/д вагонов, в объёме ТР-1, ТР-2 согласно перечню (приложен), с транспортными расходами.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105039

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка мерительного инструмента применяемого при производстве работ по ремонту ж/д вагонов, в объёме ТР-1, ТР-2 согласно перечню( приложен), с транспортными расходами.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    04.05.2021 09:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105039_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    СЗ_ПЖТ21__9847_Извещение_о_проведении_закупки.pdf

    Список_мерительного_инструмента.pdf

    Справка_об_опыте_работы.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЖТ-55
    Все закупки и тендеры ПЖТ-55

    Юридический адрес

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,

    Почтовый адрес

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ

    Контактный телефон

    +7 343 336-67-97

    Факс

    +7 343 336-67-80

    Адрес электронной почты

    e.polyakova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полякова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    транспорт, вагон, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка мерительного инструмента, применяемого при производстве работ по ремонту ж/д вагонов, в объёме ТР-1, ТР-2 согласно перечню (приложен), с транспортными расходами.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105039Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мерительного инструмента, применяемого при производстве работ по ремонту ж/д вагонов, в объёме ТР-1, ТР-2 согласно перечню (приложен), с транспортными расходами.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 13:3014.05.2021 13:3014.05.2021 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105039Дата и время вскрытия заявок Закупка мерительного инструмента, применяемого при производстве работ по ремонту ж/д вагонов, в объёме ТР-1, ТР-2 согласно перечню (приложен), с транспортными расходами.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.06.202110.06.2021 08:0010.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105039Подведение итогов не позднее Закупка мерительного инструмента, применяемого при производстве работ по ремонту ж/д вагонов, в объёме ТР-1, ТР-2 согласно перечню (приложен), с транспортными расходами.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка мерительного инструмента, применяемого при производстве работ по ремонту ж/д вагонов, в объёме ТР-1, ТР-2 согласно перечню (приложен), с транспортными расходами.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    62 штуки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Екатеринбург, Площадь 1-й ПятилеткиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту, в течение 60(шестьдесят) календарных дней, от даты подписания Сторонами акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЖТ-55
    Все закупки и тендеры ПЖТ-55

    Адрес местонахождения

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ

    Классификатор ОКПД2

    26.51.33.191

    Шаблоны

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/949359/name/60be126c5c0d06.79898905

    07.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка мерительного инструмента, применяемого при производстве работ по ремонту ж/д вагонов, в объёме ТР-1, ТР-2 согласно перечню (приложен), с транспортными расходами."

    Кол-во: 62

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