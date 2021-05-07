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Номер извещения
ГП105040
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка спецодежды и СИЗ на КГКМ УКПГ-2 (лето)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.05.2021 09:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+49 56493 067 1 доб. 170
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
LukyianovaUB@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукьянова Юлия Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Спецодежда и СИЗ на КГКМ УКПГ-2 (лето)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.05.2021 09:45 GMT +307.05.2021 09:4507.05.2021 09:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105040Дата и время окончания срока приема заявок Спецодежда и СИЗ на КГКМ УКПГ-2 (лето)Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2021 16:0007.06.2021 16:0007.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105040Подведение итогов не позднее Спецодежда и СИЗ на КГКМ УКПГ-2 (лето)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Спецодежда и СИЗ на КГКМ УКПГ-2 (лето)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
38 позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская область, Казачинско-Ленский район, пгт. Магистральный.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
14.12.11.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25
Кол-во: 75
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 171
Кол-во: 27
Кол-во: 200
Кол-во: 15
Кол-во: 200
Кол-во: 1190
Кол-во: 100
Кол-во: 1300
Кол-во: 82
Кол-во: 144
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 40
Кол-во: 250
Кол-во: 70
Кол-во: 940
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 3000
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 1300
Кол-во: 1300
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