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    Главная / Торги / Закупка спецодежды и СИЗ на КГКМ УКПГ-2 (лето)

    Закупка спецодежды и СИЗ на КГКМ УКПГ-2 (лето)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 09:4507.05.2021 09:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105040Дата и время окончания срока приема заявок Спецодежда и СИЗ на КГКМ УКПГ-2 (лето)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105040

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-666

    Наименование закупки

    Закупка спецодежды и СИЗ на КГКМ УКПГ-2 (лето)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.05.2021 09:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    201202_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.3__с_02.12.2020_.doc

    201202_Карточка_предприятия.ред.3__02.12.2020__бланк.pdf

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    Техническое_задание.docx

    Форма_КП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +49 56493 067 1 доб. 170

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    LukyianovaUB@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукьянова Юлия Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Спецодежда и СИЗ на КГКМ УКПГ-2 (лето)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.05.2021 09:45 GMT +307.05.2021 09:4507.05.2021 09:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105040Дата и время окончания срока приема заявок Спецодежда и СИЗ на КГКМ УКПГ-2 (лето)Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2021 16:0007.06.2021 16:0007.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105040Подведение итогов не позднее Спецодежда и СИЗ на КГКМ УКПГ-2 (лето)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    07.06.202107.06.2021 16:0007.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105040Подведение итогов не позднее Спецодежда и СИЗ на КГКМ УКПГ-2 (лето)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Спецодежда и СИЗ на КГКМ УКПГ-2 (лето)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    38 позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская область, Казачинско-Ленский район, пгт. Магистральный.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течении 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу. (Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств с использованием Отдельного счета» («Спецсчет»))
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    14.12.11.110

    Комплекты мужские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском д/ИТР жен."

    Кол-во: 25

    "Позиция 2"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском д/ИТР муж."

    Кол-во: 75

    "Позиция 3"

    "Сапоги кож. мужские метал. внутр. защ. Носок ИТР/лето"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Каска защитная (белая)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Каска защитная (неоновый зелёный)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Жилет сигнальный флуоресцентный желтый (охрана труда) (надпись: HSE Охрана труда и логотип)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Жилет сигнальный флуоресцентный желтый (ОКК) (надпись: Отдел контроля качества Quality Control Department)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Жилет сигнальный флуоресцентный желтый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Подбородочный ремень"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и механических воздействий "Дунай" лето (муж)"

    Кол-во: 171

    "Позиция 11"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и механических воздействий "Дунай" лето (жен)"

    Кол-во: 27

    "Позиция 12"

    "Костюм мужской противоэнцефалитный «Биогард»"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "Сапоги мужские (рыбацкие) с защитным подноском"

    Кол-во: 15

    "Позиция 14"

    "Куртка демисезонная CERVA НАЙАЛА"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий лето ( Костюм мужской "Лето" с логотипом Промстрой на спине и левом рукаве (не менее 50 % хлопка)"

    Кол-во: 1190

    "Позиция 16"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и механических воздействий лето жен. (Костюм женский "Лето" с логотипом Промстрой на спине и левом рукаве (не менее 50 % хлопка)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Жилет сигнальный флуоресцентный оранжевый"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 18"

    "Костюм для сварщиков цельноспилковый (лето) с логотипом Промстрой"

    Кол-во: 82

    "Позиция 19"

    "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла (Костюм мужской "Горн" с логотипом Промстрой на спине и левом рукаве)"

    Кол-во: 144

    "Позиция 20"

    "Футболка х/б (цвет: синий/васильковый)"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 21"

    "Плащ влагозащитный ПВХ"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 22"

    "Ботинки женские кожаные с жестким подноском раб./лето"

    Кол-во: 40

    "Позиция 23"

    "Ботинки мужские кожаные с жестким подноском раб./лето"

    Кол-во: 250

    "Позиция 24"

    "Сапоги кож. женские метал. внутр. защ. Носок раб./лето"

    Кол-во: 70

    "Позиция 25"

    "Сапоги кож. мужские метал. внутр. защ. Носок раб./лето"

    Кол-во: 940

    "Позиция 26"

    "Сапоги ПВХ метал. внутр. защ. Носок раб./лето"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 27"

    "Очки защитные (прозрачные)"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 28"

    "Очки защитные (тёмные)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 29"

    "Перчатки-краги летние спилковые"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "Перчатки из спилка КРС с крагами"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Перчатки трикотажные"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 32"

    "Подшлемник сварщика летний"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Маска для сварщика ESAB EVA2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "Лицевые щитки"

    Кол-во: 200

    "Позиция 35"

    "Фартук брезентовый с огнезащитной отделкой"

    Кол-во: 200

    "Позиция 36"

    "Нарукавник сварщика спилковый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 37"

    "Каска защитная (оранжевая)"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 38"

    "Костюм мужской противоэнцефалитный «Лес» зеленый"

    Кол-во: 1300

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