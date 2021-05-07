Спецодежда и СИЗ на КГКМ УКПГ-2 (лето)

Дата и время окончания срока приема заявок

Спецодежда и СИЗ на КГКМ УКПГ-2 (лето)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Оплата 100% в течении 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу. (Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств с использованием Отдельного счета» («Спецсчет»))

АО ПРОМСТРОЙ Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Ботинки кожаные с жестким подноском д/ИТР жен." Кол-во: 25

"Позиция 2" "Ботинки кожаные с жестким подноском д/ИТР муж." Кол-во: 75

"Позиция 3" "Сапоги кож. мужские метал. внутр. защ. Носок ИТР/лето" Кол-во: 100

"Позиция 4" "Каска защитная (белая)" Кол-во: 200

"Позиция 5" "Каска защитная (неоновый зелёный)" Кол-во: 20

"Позиция 6" "Жилет сигнальный флуоресцентный желтый (охрана труда) (надпись: HSE Охрана труда и логотип)" Кол-во: 40

"Позиция 7" "Жилет сигнальный флуоресцентный желтый (ОКК) (надпись: Отдел контроля качества Quality Control Department)" Кол-во: 50

"Позиция 8" "Жилет сигнальный флуоресцентный желтый" Кол-во: 50

"Позиция 9" "Подбородочный ремень" Кол-во: 30

"Позиция 10" "Костюм для защиты от ОПЗ и механических воздействий "Дунай" лето (муж)" Кол-во: 171

"Позиция 11" "Костюм для защиты от ОПЗ и механических воздействий "Дунай" лето (жен)" Кол-во: 27

"Позиция 12" "Костюм мужской противоэнцефалитный «Биогард»" Кол-во: 200

"Позиция 13" "Сапоги мужские (рыбацкие) с защитным подноском" Кол-во: 15

"Позиция 14" "Куртка демисезонная CERVA НАЙАЛА" Кол-во: 200

"Позиция 15" "Костюм мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий лето ( Костюм мужской "Лето" с логотипом Промстрой на спине и левом рукаве (не менее 50 % хлопка)" Кол-во: 1190

"Позиция 16" "Костюм для защиты от ОПЗ и механических воздействий лето жен. (Костюм женский "Лето" с логотипом Промстрой на спине и левом рукаве (не менее 50 % хлопка)" Кол-во: 100

"Позиция 17" "Жилет сигнальный флуоресцентный оранжевый" Кол-во: 1300

"Позиция 18" "Костюм для сварщиков цельноспилковый (лето) с логотипом Промстрой" Кол-во: 82

"Позиция 19" "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла (Костюм мужской "Горн" с логотипом Промстрой на спине и левом рукаве)" Кол-во: 144

"Позиция 20" "Футболка х/б (цвет: синий/васильковый)" Кол-во: 1500

"Позиция 21" "Плащ влагозащитный ПВХ" Кол-во: 1500

"Позиция 22" "Ботинки женские кожаные с жестким подноском раб./лето" Кол-во: 40

"Позиция 23" "Ботинки мужские кожаные с жестким подноском раб./лето" Кол-во: 250

"Позиция 24" "Сапоги кож. женские метал. внутр. защ. Носок раб./лето" Кол-во: 70

"Позиция 25" "Сапоги кож. мужские метал. внутр. защ. Носок раб./лето" Кол-во: 940

"Позиция 26" "Сапоги ПВХ метал. внутр. защ. Носок раб./лето" Кол-во: 1500

"Позиция 27" "Очки защитные (прозрачные)" Кол-во: 1500

"Позиция 28" "Очки защитные (тёмные)" Кол-во: 500

"Позиция 29" "Перчатки-краги летние спилковые" Кол-во: 100

"Позиция 30" "Перчатки из спилка КРС с крагами" Кол-во: 100

"Позиция 31" "Перчатки трикотажные" Кол-во: 3000

"Позиция 32" "Подшлемник сварщика летний" Кол-во: 100

"Позиция 33" "Маска для сварщика ESAB EVA2" Кол-во: 50

"Позиция 34" "Лицевые щитки" Кол-во: 200

"Позиция 35" "Фартук брезентовый с огнезащитной отделкой" Кол-во: 200

"Позиция 36" "Нарукавник сварщика спилковый" Кол-во: 100

"Позиция 37" "Каска защитная (оранжевая)" Кол-во: 1300