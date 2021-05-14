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    Главная / Торги / Оборудование ШПД (Связь)

    Оборудование ШПД (Связь)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105036Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования ШПД (Связь)Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105036

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оборудование ШПД (Связь)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.05.2021 09:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1._Спецификация_ШПД__426749615_v1_.XLSX

    Расчет_стоимости.xlsx

    Техническое_задание_на_выполнен__426749563_v1_.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-50-91

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    Chingiz.Minishev@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минишев Чингиз Феликсович

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования ШПД (Связь)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105036Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования ШПД (Связь)Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 13:0014.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105036Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования ШПД (Связь)Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2021 13:0015.07.2021 13:0015.07.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105036Подведение итогов не позднее Поставка оборудования ШПД (Связь)Тюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.202115.07.2021 13:0015.07.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105036Подведение итогов не позднее Поставка оборудования ШПД (Связь)Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования ШПД (Связь)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    26.30.1

    Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; телевизионные камеры

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Vector 70 V70-50, устройство точка-точка, 71000-76000MHz, 13mW"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Внешний DC-инжектор, 1 x Gigabit Ethernet, встроенная грозозащита"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Блок грозозащиты внешнего исполнения, GigabitEthernet"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Кабель симметричный для структурированных кабельных систем СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "крепеж для 4-х кабелей 5-7мм со струбциной"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Всепогодный узел коммутации, шкаф,ВУК-48У-РоЕ+ Р2 У11 У72"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Vector 70 V70-39, устройство точка-точка, 71000-76000MHz, 13mW"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Внешний DC-инжектор, 1 x Gigabit Ethernet, встроенная грозозащита"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Блок грозозащиты внешнего исполнения, GigabitEthernet"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Кабель симметричный для структурированных кабельных систем СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF"

    Кол-во: 200

    "Позиция 11"

    "крепеж для 4-х кабелей 5-7мм со струбциной"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Сектор базовой станции InfiMAN 2x2, 5 ГГц, до 240 Мбит/с, R5000-Mmxbst/5.300.2x500.2x16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Внешний модуль TDD-синхронизации, 7 портов, GPS/ГЛОНАСС, блок IDU-СPE PSU AUX-ODU-SYNC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Внешний кабель для AUX-ODU-SYNC 15м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Внешний DC-инжектор, 1 x Gigabit Ethernet, встроенная грозозащита"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Блок грозозащиты внешнего исполнения, GigabitEthernet"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Удлинитель РоЕ. ODU-PoE Fast Ethernet CAT5e cable repeater, up to 200m (600ft) total cable length"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Кабель симметричный для структурированных кабельных систем СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF"

    Кол-во: 500

    "Позиция 19"

    "крепеж для 6-х кабелей 5-7мм со струбциной"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Абонентский терминал InfiMAN 2x2, 5 ГГц, до 180 Мбит/с, R5000-Smntc/5.300.2x300.2x19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Блок грозозащиты внешнего исполнения, GigabitEthernet"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Кабель симметричный для структурированных кабельных систем СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Абонентский терминал InfiMAN 2x2, 5 ГГц, до 180 Мбит/с, R5000-Smntc/5.300.2x300.2x19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Блок грозозащиты внешнего исполнения, GigabitEthernet"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Кабель симметричный для структурированных кабельных систем СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF"

    Кол-во: 200

    "Позиция 26"

    "крепеж для 2-х кабелей 5-7мм со струбциной"

    Кол-во: 25

    "Позиция 27"

    "Абонентский терминал InfiMAN 2x2, 5 ГГц, до 180 Мбит/с, R5000-Smntc/5.300.2x300.2x19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Блок грозозащиты внешнего исполнения, GigabitEthernet"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Кабель симметричный для структурированных кабельных систем СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "крепеж для 2-х кабелей 5-7мм со струбциной"

    Кол-во: 25

    "Позиция 31"

    "Абонентский терминал InfiMAN 2x2, 5 ГГц, до 180 Мбит/сR5000-Smntc/5.300.2x300.2x23"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Блок грозозащиты внешнего исполнения, GigabitEthernet"

    Кол-во: 8

    "Позиция 33"

    "Кабель симметричный для структурированных кабельных систем СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF"

    Кол-во: 400

    "Позиция 34"

    "крепеж для 2-х кабелей 5-7мм со струбциной"

    Кол-во: 100

    "Позиция 35"

    "Сектор базовой станции InfiMAN 2x2, 5 ГГц, до 240 Мбит/с, R5000-Mmxbst/5.300.2x500.2x16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Внешний модуль TDD-синхронизации, 7 портов, GPS/ГЛОНАСС, блок IDU-СPE PSU AUX-ODU-SYNC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Внешний кабель для AUX-ODU-SYNC 15м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Внешний DC-инжектор, 1 x Gigabit Ethernet, встроенная грозозащита"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "крепеж для 6-х кабелей 5-7мм со струбциной"

    Кол-во: 50

    "Позиция 40"

    "Абонентский терминал InfiMAN 2x2, 5 ГГц, до 180 Мбит/с R5000-Smnc/5.300.2x300.2x28"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Абонентский терминал InfiMAN 2x2, 5 ГГц, до 180 Мбит/сR5000-Smntc/5.300.2x300.2x23"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Абонентский терминал InfiMAN 2x2, 5 ГГц, до 180 Мбит/с, R5000-Smntc/5.300.2x300.2x19"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Блок грозозащиты внешнего исполнения, GigabitEthernet"

    Кол-во: 17

    "Позиция 44"

    "Кабель симметричный для структурированных кабельных систем СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF"

    Кол-во: 1100.00

    "Позиция 45"

    "крепеж для 2-х кабелей 5-7мм со струбциной"

    Кол-во: 150

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