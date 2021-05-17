Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Скотч для маркировки полов

    Скотч для маркировки полов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105035Дата и время окончания срока приема заявок Скотч для маркировки полов МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105035

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Скотч для маркировки полов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование (Аэрофлот)

    Дата публикации

    04.05.2021 09:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Юридический адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 499 500-68-00 доб. 43049

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nstulova@aeroflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Касапчук Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Скотч для маркировки полов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105035Подведение итогов не позднее Скотч для маркировки полов Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Скотч для маркировки полов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    22.29.21.000

    Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ_на_скотч_для_маркировки_полов.xlsx

    04.05.2021

    Типовой_договор1.docx

    04.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Скотч для маркировки полов самоклеющийся ширина 50мм (Wolfgang Warmbier 2822.1.5025) или эквивалент"

    Кол-во: 4

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014441
    Закупка кабельной продукции
    Закупка кабельной продукции
    594597
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014440
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    594596
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014435
    Закупка концевых муфт
    Закупка концевых муфт
    594586
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076266
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (3)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592855
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    51 308 893
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076231
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (4)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    49 916 323
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076275
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (2)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592861
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    30 136 668
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076201
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (5)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592839
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    40 149 926
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076155
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (6)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592826
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    36 906 799
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить