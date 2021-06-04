Поставка грузового бортового автомобиля с длиной грузовой платформы от 9 до 10 м и грузоподъемностью от 17 тн

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105030 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка грузового бортового автомобиля с длиной грузовой платформы от 9 до 10 м и грузоподъемностью от 17 тн Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 812 322-83-72 Факс Адрес электронной почты Marina.Smolina@iz-kartex.com Ф.И.О. контактного лица Смолина Марина Николаевна Место рассмотрения предложений Колпино Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова:

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