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Номер извещения
ГП105030
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка грузового бортового автомобиля с длиной грузовой платформы от 9 до 10 м и грузоподъемностью от 17 тн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.05.2021 08:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Marina.Smolina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Смолина Марина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка грузового бортового автомобиля с длиной грузовой платформы от 9 до 10 м и грузоподъемностью от 17 тн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 14:00 GMT +304.06.2021 14:0004.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105030Дата и время окончания срока приема заявок Поставка грузового бортового автомобиля с длиной грузовой платформы от 9 до 10 м и грузоподъемностью от 17 тнКолпино
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2021 14:0004.06.2021 14:0004.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105030Дата и время вскрытия заявок Поставка грузового бортового автомобиля с длиной грузовой платформы от 9 до 10 м и грузоподъемностью от 17 тнКолпино
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 14:0030.06.2021 14:0030.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105030Подведение итогов не позднее Поставка грузового бортового автомобиля с длиной грузовой платформы от 9 до 10 м и грузоподъемностью от 17 тнКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка грузового бортового автомобиля с длиной грузовой платформы от 9 до 10 м и грузоподъемностью от 17 тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СПб, Колпино, Ижорская промышленная площадкаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
45.1
Документация лота
Кол-во: 1
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