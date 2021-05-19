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    Главная / Торги / Двересъем по чертежу 31042.1.3Сб

    Двересъем по чертежу 31042.1.3Сб

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 12:0419.05.2021 12:04Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105031Дата и время окончания срока приема заявок Двересъем по чертежу 31042.1.3СбЛенинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105031

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Двересъем по чертежу 31042.1.3Сб

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.05.2021 08:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    31042_1_3_Двересъм_1.zip

    ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc

    ТЗ_бп.pdf

    31042_1_3_Двересъм_2.zip

    Соглашение_ЭДО.docx

    договор_Черноскутов.docx

    Приложение_к_договору.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-15-34

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    aleksandr.tsebinoga@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цебинога Александр Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Двересъем по чертежу 31042.1.3Сб

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 12:04 GMT +319.05.2021 12:0419.05.2021 12:04Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105031Дата и время окончания срока приема заявок Двересъем по чертежу 31042.1.3СбЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 12:0031.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105031Подведение итогов не позднее Двересъем по чертежу 31042.1.3СбЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105031Подведение итогов не позднее Двересъем по чертежу 31042.1.3СбЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Двересъем по чертежу 31042.1.3Сб

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Двересъем по чертежу 31042.1.3Сб"

    Кол-во: 1

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