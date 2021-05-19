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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП105031
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Двересъем по чертежу 31042.1.3Сб
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.05.2021 08:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-15-34
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
aleksandr.tsebinoga@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Цебинога Александр Григорьевич
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Двересъем по чертежу 31042.1.3Сб
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 12:04 GMT +319.05.2021 12:0419.05.2021 12:04Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105031Дата и время окончания срока приема заявок Двересъем по чертежу 31042.1.3СбЛенинский район
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 12:0031.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105031Подведение итогов не позднее Двересъем по чертежу 31042.1.3СбЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Двересъем по чертежу 31042.1.3Сб
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
28.99.39.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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