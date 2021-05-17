Выполнение работ по капитальному ремонту коксотушильных вагонов Коксовых цехов №1 и №2.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Отсрочка платежа в течение 90 календарных дней после подписания акта выполненных работ. 1. Срок действия предложения (оферты) должен составлять не менее 30 календарных дней с даты его предоставления; 2. Обязательное требование – подгрузка ценового предложения за подписью уполномоченного лица и печатью организации; 3. Договор строго в редакции Покупателя (прилагается); 4. Для компаний-участников, не имевших договорных отношений с ООО "Мечел-Кокс", обязательна подгрузка документов строго по Перечню (прилагается); 5. По вопросам участия в закупочной процедуре можно обращаться для разъяснения по указанным в извещении и закупочной документации лицам. В том числе для консультаций по вопросам регистрации на площадке, различных способов и порядка подачи предложений; 6. Обращаем Ваше внимание, что Запрос цен (предложений) не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и его проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура Запроса цен (предложений) также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Запроса цен (предложений) не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 7. Срок заключения договора - 20 рабочих дней после утверждения протокола и предоставления договора на бумажном носителе. После заключения договора Организатор рассылает в Системе соответствующие уведомления, что является завершением процедуры в Системе. 8. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора, контактные лица: Мартынов Виталий Владимирович, начальник отдела по корпоративной безопасности ООО "Мечел-Кокс"тел. 8 (351) 725-59-03, эл.почта: sos-mc@mechel.ru