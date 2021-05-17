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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту коксотушильных вагонов Коксовых цехов №1 и №2.

    Выполнение работ по капитальному ремонту коксотушильных вагонов Коксовых цехов №1 и №2.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105029Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту коксотушильных вагонов Коксовых цехов №1 и №2.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105029

    Уникальный номер закупки

    ГП150029

    Номер закупки

    ГП150029

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту коксотушильных вагонов Коксовых цехов №1 и №2.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.05.2021 08:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех.задание_на_ремонт_Туш.вагона_КЦ_1.docx

    Тех.задание_на_ремонт_Туш.вагона_КЦ_2.docx

    Ведомость_КТВ_КЦ_1_апр.2021.xlsx

    Ведомость_объема_на_КТВ_3260.xlsx

    Приложение_к_договору__Соглашение_об_ЭДО_2021_.docx

    Договор_подряда_на_2021_год.docx

    Приложение_по_ЦП_023.docx

    60_2021_24.7z

    60_2021_23.7z

    Документация_РиУ.docx

    Анкета_участника.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-49-85

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    TatyanaLitvinenko@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвиненко Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    вагон, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту коксотушильных вагонов Коксовых цехов №1 и №2.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 09:00 GMT +317.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105029Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту коксотушильных вагонов Коксовых цехов №1 и №2.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2021 09:0008.06.2021 09:0008.06.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105029Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту коксотушильных вагонов Коксовых цехов №1 и №2.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.202108.06.2021 09:0008.06.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105029Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту коксотушильных вагонов Коксовых цехов №1 и №2.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту коксотушильных вагонов Коксовых цехов №1 и №2.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по капитальному ремонту коксотушильных вагонов Коксовых цехов №1 и №2. Срок выполнения работ: КЦ-1 май-июль 2021 года; КЦ-2 май-июль 2021 года.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Челябинская область, город Челябинск, промзона ПАО "ЧМК", ул. Морская 1/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 90 календарных дней после подписания акта выполненных работ. 1. Срок действия предложения (оферты) должен составлять не менее 30 календарных дней с даты его предоставления; 2. Обязательное требование – подгрузка ценового предложения за подписью уполномоченного лица и печатью организации; 3. Договор строго в редакции Покупателя (прилагается); 4. Для компаний-участников, не имевших договорных отношений с ООО "Мечел-Кокс", обязательна подгрузка документов строго по Перечню (прилагается); 5. По вопросам участия в закупочной процедуре можно обращаться для разъяснения по указанным в извещении и закупочной документации лицам. В том числе для консультаций по вопросам регистрации на площадке, различных способов и порядка подачи предложений; 6. Обращаем Ваше внимание, что Запрос цен (предложений) не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и его проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура Запроса цен (предложений) также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Запроса цен (предложений) не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 7. Срок заключения договора - 20 рабочих дней после утверждения протокола и предоставления договора на бумажном носителе. После заключения договора Организатор рассылает в Системе соответствующие уведомления, что является завершением процедуры в Системе. 8. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора, контактные лица: Мартынов Виталий Владимирович, начальник отдела по корпоративной безопасности ООО "Мечел-Кокс"тел. 8 (351) 725-59-03, эл.почта: sos-mc@mechel.ru
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    43.9

    Работы строительные специализированные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт коксотушильного вагона. Коксовый цех №1."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Ремонт коксотушильного вагона. Коксовый цех №2."

    Кол-во: 1

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