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    Главная / Торги / Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по внутреннему осмотру парового котла, по внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию экономайзера, работ по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов пара на котельной 74 квартала. (АмКС-081-21)

    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по внутреннему осмотру парового котла, по внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию экономайзера, работ по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов пара на котельной 74 квартала. (АмКС-081-21)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110259726Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по внутреннему осмотру парового котла, по внутреннему осмотру и гидравическому испытанию экономайзера, работ по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов пара на котельной 74 квартала ООО "АКС"БлаговещенскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110259726

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по внутреннему осмотру парового котла, по внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию экономайзера, работ по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов пара на котельной 74 квартала. (АмКС-081-21)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    04.05.2021 08:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Закупочная документация АмКС-081-21

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АКС

    Юридический адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Почтовый адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Контактный телефон

    4162 доб. 494-455

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    v.voroshilov@amurcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ворошилов Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Благовещенск

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по внутреннему осмотру парового котла, по внутреннему осмотру и гидравическому испытанию экономайзера, работ по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов пара на котельной 74 квартала ООО "АКС"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 09:00 GMT +321.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110259726Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по внутреннему осмотру парового котла, по внутреннему осмотру и гидравическому испытанию экономайзера, работ по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов пара на котельной 74 квартала ООО "АКС"Благовещенск

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 09:00GMT +321.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110259726Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по внутреннему осмотру парового котла, по внутреннему осмотру и гидравическому испытанию экономайзера, работ по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов пара на котельной 74 квартала ООО "АКС"Благовещенск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.06.202121.06.2021 11:0021.06.2021 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110259726Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по внутреннему осмотру парового котла, по внутреннему осмотру и гидравическому испытанию экономайзера, работ по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов пара на котельной 74 квартала ООО "АКС"Благовещенск

    Подведение итогов не позднее

    22.06.2021 11:0022.06.2021 11:0022.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110259726Подведение итогов не позднее Оказание услуг по внутреннему осмотру парового котла, по внутреннему осмотру и гидравическому испытанию экономайзера, работ по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов пара на котельной 74 квартала ООО "АКС"Благовещенск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    22.06.202122.06.2021 11:0022.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110259726Подведение итогов не позднее Оказание услуг по внутреннему осмотру парового котла, по внутреннему осмотру и гидравическому испытанию экономайзера, работ по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов пара на котельной 74 квартала ООО "АКС"Благовещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по внутреннему осмотру парового котла, по внутреннему осмотру и гидравическому испытанию экономайзера, работ по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов пара на котельной 74 квартала ООО "АКС"

    Начальная цена

    180 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    74.90.19.190

    Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не включенными в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.3

    Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/953580/name/60c2a400206c29.13826279

    11.06.2021

    Закупочная документация АмКС-081-21

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ"

    Кол-во: 3.00000

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