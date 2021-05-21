Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по внутреннему осмотру парового котла, по внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию экономайзера, работ по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов пара на котельной 74 квартала. (АмКС-081-21)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110259726 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по внутреннему осмотру парового котла, по внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию экономайзера, работ по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов пара на котельной 74 квартала. (АмКС-081-21) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

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