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    Главная / Торги / Блок гребенки нефти

    Блок гребенки нефти

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105028Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блока гребенки нефтиТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105028

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Блок гребенки нефти

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.05.2021 07:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Задание_на_поставку.xlsx

    Расчет_стоимости.xlsx

    0117_20_04_00_01_ТХ.ОЛ2_Блок_гребенки_нефти.pdf

    Приложение_Перечень_тех_требований_1.xlsx

    Приложение_Перечень_ШМР_ПНР.XLS

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-50-91

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    Chingiz.Minishev@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минишев Чингиз Феликсович

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка блока гребенки нефти

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105028Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блока гребенки нефтиТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 13:0014.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105028Дата и время вскрытия заявок Поставка блока гребенки нефтиТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 13:0031.05.2021 13:0031.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105028Подведение итогов не позднее Поставка блока гребенки нефтиТюменская область

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 13:0031.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105028Подведение итогов не позднее Поставка блока гребенки нефтиТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка блока гребенки нефти

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13

    Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок гребенки нефти (БГн)"

    Кол-во: 1

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