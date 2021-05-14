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Номер извещения
ГП105028
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Блок гребенки нефти
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.05.2021 07:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-50-91
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
Chingiz.Minishev@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минишев Чингиз Феликсович
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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Поставка блока гребенки нефти
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105028Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блока гребенки нефтиТюменская область
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 13:0014.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105028Дата и время вскрытия заявок Поставка блока гребенки нефтиТюменская область
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 13:0031.05.2021 13:0031.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105028Подведение итогов не позднее Поставка блока гребенки нефтиТюменская область
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка блока гребенки нефти
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
28.14.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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