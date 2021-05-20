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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к теплообменному оборудованию согласно технического задания для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    Поставка запасных частей к теплообменному оборудованию согласно технического задания для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 15:0020.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260150Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к теплообменному оборудованию (блок-секции в количестве 2 шт)БелорецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110260150

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/БФМЭ/0005

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к теплообменному оборудованию согласно технического задания для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.05.2021 12:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ЗК_32110260150..pdf

    Закупочная_документация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Белорецкий филиал общества с ограниченной ответственностью МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры Белорецкий филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 34792 4-09-33

    Факс

    +7 34792 4-09-33

    Адрес электронной почты

    olv@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Олег Львович

    Место рассмотрения предложений

    Белорецк

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к теплообменному оборудованию (блок-секции в количестве 2 шт)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 15:00 GMT +320.05.2021 15:0020.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260150Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к теплообменному оборудованию (блок-секции в количестве 2 шт)Белорецк

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2021 12:0014.06.2021 12:0014.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260150Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к теплообменному оборудованию (блок-секции в количестве 2 шт)Белорецк

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.202114.06.2021 12:0014.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260150Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к теплообменному оборудованию (блок-секции в количестве 2 шт)Белорецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к теплообменному оборудованию (блок-секции в количестве 2 шт)

    Начальная цена

    928 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г .Белорецк, ул. Блюхера, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 60 календарных дней с момента поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.25.11.110

    Теплообменники

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25.11

    Производство теплообменных устройств и машин для сжижения воздуха или прочих газов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/952897/name/60c1dbe6608c45.38099719

    10.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка запасных частей к теплообменному оборудованию (блок-секции в количестве 2 шт), (774 000,00 RUB)"

    Кол-во: 1.00000

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