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Номер извещения
ГП105027
Уникальный номер закупки
ГП105027
Наименование закупки
Выполнение работ услуг по механической обработке ретурбендов, ремонту колесной пары электровоза, изготовлению колес зубчатых и вал-шестерен редуктора транспортера У-12 из материала Заказчика, согласно ТЗ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.05.2021 07:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-49-85
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
TatyanaLitvinenko@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Литвиненко Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Выполнение работ услуг по механической обработке ретурбендов, ремонту колесной пары электровоза, изготовлению колес зубчатых и вал-шестерен редуктора транспортера У-12 из материала Заказчика, согласно ТЗ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 13:00 GMT +321.05.2021 13:0021.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105027Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ услуг по механической обработке ретурбендов, ремонту колесной пары электровоза, изготовлению колес зубчатых и вал-шестерен редуктора транспортера У-12 из материала Заказчика, согласно ТЗ.Челябинск
Подведение итогов не позднее
04.06.2021 09:0004.06.2021 09:0004.06.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105027Подведение итогов не позднее Выполнение работ услуг по механической обработке ретурбендов, ремонту колесной пары электровоза, изготовлению колес зубчатых и вал-шестерен редуктора транспортера У-12 из материала Заказчика, согласно ТЗ.Челябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.06.202104.06.2021 09:0004.06.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105027Подведение итогов не позднее Выполнение работ услуг по механической обработке ретурбендов, ремонту колесной пары электровоза, изготовлению колес зубчатых и вал-шестерен редуктора транспортера У-12 из материала Заказчика, согласно ТЗ.Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ услуг по механической обработке ретурбендов, ремонту колесной пары электровоза, изготовлению колес зубчатых и вал-шестерен редуктора транспортера У-12 из материала Заказчика, согласно ТЗ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ услуг по механической обработке ретурбендов, ремонту колесной пары электровоза, изготовлению колес зубчатых и вал-шестерен редуктора транспортера У-12 из материала Заказчика, согласно ТЗ. Срок выполнения работ: июнь 2021г.-август 2021г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Челябинская область, город Челябинск, промзона ПАО "ЧМК", ул. Морская 1/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Кокс
Все закупки и тендеры Мечел-Кокс
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
33.19.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 22
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
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