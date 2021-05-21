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    Главная / Торги / Выполнение работ услуг по механической обработке ретурбендов, ремонту колесной пары электровоза, изготовлению колес зубчатых и вал-шестерен редуктора транспортера У-12 из материала Заказчика, согласно ТЗ.

    Выполнение работ услуг по механической обработке ретурбендов, ремонту колесной пары электровоза, изготовлению колес зубчатых и вал-шестерен редуктора транспортера У-12 из материала Заказчика, согласно ТЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 13:0021.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105027Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ услуг по механической обработке ретурбендов, ремонту колесной пары электровоза, изготовлению колес зубчатых и вал-шестерен редуктора транспортера У-12 из материала Заказчика, согласно ТЗ.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105027

    Уникальный номер закупки

    ГП105027

    Номер закупки

    ГП105027

    Наименование закупки

    Выполнение работ услуг по механической обработке ретурбендов, ремонту колесной пары электровоза, изготовлению колес зубчатых и вал-шестерен редуктора транспортера У-12 из материала Заказчика, согласно ТЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.05.2021 07:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_ремонт_ЭК_14.docx

    ТЗ_колесо_зубчатое_16306_У_12.docx

    Анкета_участника.xlsx

    Чертежи_кол.пары_ЭК_14_ремонт.7z

    чертежи_ретурбенд_и_фото__зап.части_к_У_12.7z

    Договор_возмездного_оказания_услуг.doc

    Приложение_по_ЦП_023.docx

    ТЗ_РЕТУРБЕНД.docx

    ТЗ_вал_шестерня_16305_У_12.docx

    Приложение_к_договору__Соглашение_об_ЭДО_2021_.docx

    Документация_РиУ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-49-85

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    TatyanaLitvinenko@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвиненко Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    транспорт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ услуг по механической обработке ретурбендов, ремонту колесной пары электровоза, изготовлению колес зубчатых и вал-шестерен редуктора транспортера У-12 из материала Заказчика, согласно ТЗ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 13:00 GMT +321.05.2021 13:0021.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105027Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ услуг по механической обработке ретурбендов, ремонту колесной пары электровоза, изготовлению колес зубчатых и вал-шестерен редуктора транспортера У-12 из материала Заказчика, согласно ТЗ.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2021 09:0004.06.2021 09:0004.06.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105027Подведение итогов не позднее Выполнение работ услуг по механической обработке ретурбендов, ремонту колесной пары электровоза, изготовлению колес зубчатых и вал-шестерен редуктора транспортера У-12 из материала Заказчика, согласно ТЗ.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 09:0004.06.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105027Подведение итогов не позднее Выполнение работ услуг по механической обработке ретурбендов, ремонту колесной пары электровоза, изготовлению колес зубчатых и вал-шестерен редуктора транспортера У-12 из материала Заказчика, согласно ТЗ.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ услуг по механической обработке ретурбендов, ремонту колесной пары электровоза, изготовлению колес зубчатых и вал-шестерен редуктора транспортера У-12 из материала Заказчика, согласно ТЗ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ услуг по механической обработке ретурбендов, ремонту колесной пары электровоза, изготовлению колес зубчатых и вал-шестерен редуктора транспортера У-12 из материала Заказчика, согласно ТЗ. Срок выполнения работ: июнь 2021г.-август 2021г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Челябинская область, город Челябинск, промзона ПАО "ЧМК", ул. Морская 1/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ. 1. Срок действия предложения (оферты) должен составлять не менее 30 календарных дней с даты его предоставления; 2. Обязательное требование – подгрузка ценового предложения за подписью уполномоченного лица и печатью организации; 3. Договор строго в редакции Покупателя (прилагается); 4. Для компаний-участников, не имевших договорных отношений с ООО "Мечел-Кокс", обязательна подгрузка документов строго по Перечню (прилагается); 5. По вопросам участия в закупочной процедуре можно обращаться для разъяснения по указанным в извещении и закупочной документации лицам. В том числе для консультаций по вопросам регистрации на площадке, различных способов и порядка подачи предложений; 6. Обращаем Ваше внимание, что Запрос цен (предложений) не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и его проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура Запроса цен (предложений) также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Запроса цен (предложений) не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 7. Срок заключения договора - 20 рабочих дней после утверждения протокола и предоставления договора на бумажном носителе. После заключения договора Организатор рассылает в Системе соответствующие уведомления, что является завершением процедуры в Системе. 8. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора, контактные лица: Мартынов Виталий Владимирович, начальник отдела по корпоративной безопасности ООО "Мечел-Кокс"тел. 8 (351) 725-59-03, эл.почта: sos-mc@mechel.ru
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    33.19.10

    Услуги по ремонту прочего оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по механической обработке б/у ретурбенда по чертежу №11020, согласно ТЗ."

    Кол-во: 22

    "Позиция 2"

    "Услуги по ремонту колесной пары электровоза ЭК-14 по чертежу №5ТЕ.224.034СБ с изготовлением оси по чертежу №8ТЕ.205.29, согласно ТЗ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Услуги по изготовлению колес зубчатых по чертежу №16306 редуктора транспортера У-12, согласно ТЗ."

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Услуги по изготовлению вал-шестерни по чертежу №16305 редуктора транспортера У-12, согласно ТЗ."

    Кол-во: 4

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