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Номер извещения
32110259662
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на Оказание комплекса охранных услуг по физической охране объектов ООО "АКС" (АмКС 059-21)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
04.05.2021 06:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Почтовый адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Контактный телефон
4162 доб. 494-455
Факс
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Адрес электронной почты
v.voroshilov@amurcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ворошилов Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Благовещенск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание комплекса охранных услуг по физической охране объектов ООО "АКС"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 09:00 GMT +331.05.2021 09:0031.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110259662Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса охранных услуг по физической охране объектов ООО "АКС"Благовещенск
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2021 09:00GMT +331.05.2021 09:0031.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110259662Дата и время вскрытия заявок Оказание комплекса охранных услуг по физической охране объектов ООО "АКС"Благовещенск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.06.202122.06.2021 11:0022.06.2021 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110259662Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание комплекса охранных услуг по физической охране объектов ООО "АКС"Благовещенск
Подведение итогов не позднее
02.07.2021 11:0002.07.2021 11:0002.07.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110259662Подведение итогов не позднее Оказание комплекса охранных услуг по физической охране объектов ООО "АКС"Благовещенск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание комплекса охранных услуг по физической охране объектов ООО "АКС"
Начальная цена
15 961 722,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
80.20
80.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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